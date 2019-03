"La olla de presión del conflicto en Colombia está estallando"

© AP Photo / Fernando Vergara El líder de FARC 'Jesús Santrich' denuncia planes para asesinarlo en Colombia

El 1 de marzo la Justicia recibió la respuesta negativa de su par estadounidense sobre envío de evidencias para proceder a la extradición del líder guerrillero. Se trata de definir si el presunto delito por el cual se solicita su entrega a la justicia del país del norte, fue cometido tras la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016.

Ese mismo día, el Consejo de Estado dictaminó que el exguerrillero no debe perder su curul en el Congreso ya que, como parte del acuerdo, se otorgaron 10 escaños a los exguerrilleros por tres periodos consecutivos. De acuerdo con la máxima autoridad administrativa, Santrich no pudo tomar posesión por un "caso de fuerza mayor" y no tiene ningún proceso judicial abierto en Colombia.

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) es parte sustancial del acuerdo gracias al cual la guerrilla más antigua del continente se desarmó terminando más de medio siglo de conflicto armado. Su función es juzgar los crímenes cometidos por los actores durante el conflicto armado, dejando fuera de su órbita todo lo sucedido después de esa fecha.

"Lo que hace la DEA en connivencia con el fiscal general de Colombia es un montaje judicial en el cual quieren hacer parecer que Santrich estaba ' traficando cocaína para los EEUU' , sin que exista una sola evidencia", aseguró Gustavo Gallardo, uno de sus abogados defensores, en diálogo con Sputnik.

En la JEP existe la llamada Sección de Revisión que está evaluando si existió o no conducta criminal posterior a la firma en La Habana. Por eso, la "JEP le pidió a la DEA esta evidencia pero jamás apareció en el proceso".

"Estamos bastante esperanzados en que la decisión que debe tomar la Sección de Revisión es que en el caso de Jesús Santrich no existe evidencia alguna que demuestre la comisión de un delito posterior a la firma y que por tanto se le preserva la garantía de no extradición y eso implica su libertad inmediata", resumió Gallardo.

Para el abogado, el pedido de extradición se enmarca dentro de los intentos por hacer caer los acuerdos de paz en su totalidad, teniendo en cuenta las objeciones planteadas recientemente por el presidente, Iván Duque, a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP.

"El presidente Duque lo que hace es revivir un debate jurídico que ya la Corte Constitucional había resuelto, y la ONU y la Corte Penal Internacional se han pronunciado al respecto, por lo cual el presidente debe dimitir de esa objeciones porque le hace un daño profundo a la democracia y un daño fundamental al proceso de paz".