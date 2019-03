"Rusia se ha movido en el tablero internacional para romper con el aislamiento, y lo ha logrado"

"Creo que el poder de las sanciones es contrario a la diplomacia, que derrama efectos positivos", destacó a Sputnik Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales y analista especializado en la política exterior de la Federación de Rusia.

Desde que los habitantes de Crimea resolvieron reincorporarse a Rusia en una consulta popular con más de 96% de apoyo, Estados Unidos y Europa comenzaron a aplicar sanciones económicas y financieras al gigante euroasiático.

Sin embargo, "desde 2014 en adelante Rusia se ha movido en el tablero internacional como nunca antes para romper con el aislamiento, y lo ha logrado", apuntó Montes.

En 2015, entró de lleno en el conflicto en Siria a pedido del Gobierno de Bashar Assad, y en la actualidad promueve instancias de diálogo que involucran a todas las partes y a terceros países con interés directo en la región.

También lo hace en otros conflictos como el de Yemen o Libia, y fue un actor clave para alcanzar un pacto nuclear con Irán en 2015 y en los intentos de pacificación de la península coreana.

Pero también busca el equilibrio geopolítico lejos de su área de incidencia territorial natural. El ejemplo más claro es el papel que está jugando en Venezuela, donde promueve y alienta caminos que no impliquen injerencia externa o violencia armada.

"Eso coincide con el perfil de la política exterior histórica de Putin desde 2000 en adelante", remarcó el entrevistado, tarea en la cual destacó como muy relevante el desempeño del canciller Serguei Lavrov.

Consultado sobre hasta qué punto los vínculos políticos y comerciales de Rusia con Venezuela pueden servir de disuasivo para una intervención de Estados Unidos, Montes no cree que "vaya a haber ver intervención militar norteamericana ni siquiera regional".

Esto se debe, en gran medida por la "mala prensa" que tendría una medida de estas características, "más allá de que haya gobiernos que intentan apoyar la intervención disfrazada de ayuda humanitaria", señaló el analista.

Como otro factor de contención, Montes destacó que, a pesar de la dureza del canciller y el vicepresidente de Brasil con Venezuela, "ahí se ve claramente lo que no se dice en los medios, el papel de Rusia. No hay que olvidar que Brasil está en los Brics, y que tienen un cláusula muy importante con relación al principio de no intervención".

"Cualquier integrante del Brics que avale una intervención militar en otro país, automáticamente puede ser expulsado", informó.