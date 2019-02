Si fracasa cumbre de Montevideo por Venezuela, "lo que puede seguir es un enfrentamiento bélico"

La reunión, a la cual asistirán la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Portugal, España, Suecia, el Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay, es vista como la alternativa a la grave situación creada, tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

"Lo que puede seguir si esto fracasa es el enfrentamiento, y sobre todo un enfrentamiento bélico de consideraciones muy importantes a nivel internacional y eso es algo que ninguno de los demócratas latinoamericanos pueden querer. Entonces sin duda hay que reflexionar en ese sentido", declaró a Sputnik el presidente del Parlamento del Mercosur, el diputado uruguayo del Frente Amplio Daniel Caggiani.

En estos momentos "no existen mecanismos multilaterales que traten de poner sobre la mesa los principales problemas que tienen los latinoamericanos y caribeños y debatir los temas que hacen a Venezuela de manera respetuosa del derecho internacional, del principio de no injerencia y del derecho a la autodeterminación", dijo.

"Como Parlasur no nos hemos expresado en ese sentido y creo que el mayor esfuerzo que podemos hacer es tratar de establecer por lo menos un curso de acción que garantice el diálogo político", enfatizó Caggiani

© REUTERS / Manaure Quintero Asamblea Nacional debate proceso de entrada de "ayuda humanitaria" a Venezuela

Opinó que "lamentablemente algunos países más que mantener posiciones soberanas terminan siendo furgón de cola de la política exterior de Trump y sobre todo aquellos que tienen una visión más belicista".

Para Caggiani, los esfuerzos fundamentales "tienen que estar en poder lograr que en Venezuela no haya un derramamiento de sangre, que en América Latina no haya una nueva guerra como hace mucho año no existe".

El presidente del Parlasur explicó está convocada una reunión extraordinaria de la mesa directiva del Parlamento regional para el 11 de febrero, ocasión en la que tendrán a la vista los resultados de la cumbre de este jueves para analizar cómo seguir aportando al camino de la paz.

Temas relacionados: El papa Francisco dispuesto a mediar en Venezuela si lo piden ambas partes

Si fracasa la paz, la alternativa de una intervención militar está sobre la mesa, como lo dejó entrever la anotación en la libreta de John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa, en la que decía "5000 tropas a Colombia".

El presidente Iván Duque dijo desconocer esa intención. Pero según escribió el experto en seguridad y defensa colombiano Erich Saumeth en el portal Infodefensa este 4 de febrero, "el mando de Operaciones especiales de los Estados Unidos (UsSocom), ha iniciado los contactos previos con contratistas para un posible apoyo logístico a unidades de sus Fuerzas Armadas que eventualmente serían trasladadas al departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela".

Citando fuentes directas de uno de los contratistas consultados, el experto sostiene que el Comando Sur también está realizando las mismas gestiones. "Lo que aún no ha trascendido es si las tropas serían acantonadas en una base del Ejército Colombiano con pista de aterrizaje", o si por el contrario y previa autorización se instale "una base temporal estadounidense".