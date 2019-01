Sanciones contra Nicaragua: "A Estados Unidos no le gusta que la izquierda demuestre que puede hacer una buena gerencia"

La decisión de la OEA de activar la Carta Democrática contra Nicaragua es "la intención de un grupo de países a los cuales EE UU utiliza para intentar apartar a los gobiernos de izquierda en América Latina", sostuvo la embajadora de Nicaragua en Uruguay, Emilia Torres.

Para la embajadora, "no hay argumento para que la OEA se preocupe por la institucionalidad de Nicaragua", ya que la Carta Democrática, en vigencia desde 2001, es un mecanismo que se adoptó para lograr, en algún país donde se "haya violado la institucionalidad", "restablecer el orden".

La embajadora también opinó sobre la Ley Nica Act, promulgada en diciembre de 2018 por el presidente Donald Trump, que permite imponer sanciones a miembros del Gobierno de Daniel Ortega y limita el acceso del país a préstamos internacionales, condicionando su apoyo a la convocatoria de elecciones "libres, justas y transparentes".

"A Estados Unidos no le gusta que la izquierda demuestre que puede hacer una buena gerencia", dijo."Nicaragua ha tenido un desarrollo en los últimos diez años o más, reconocido mundialmente por todos los organismos internacionales", que "han reconocido que Nicaragua iba por buen paso", indicó.

© Sputnik / Patricia Lee Emilia Torres, embajadora de Nicaragua en Uruguay

Torres, que es miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1977, fue ministra de Cultura, directora del Instituto Nicaragüense de la Mujer y parlamentaria entre 2002 y 2007, destacó los logros de su país:

"Habíamos abolido prácticamente el analfabetismo, teníamos un nivel de retención escolar mayor al 95%, todos los niños en la escuela, las mujeres ejerciendo nuestro derecho de ocupar el 50% de las responsabilidades, una economía creciendo al 5%, es decir, una gerencia del gobierno de Nicaragua aceptada. Eso no les gustaba porque era un mal ejemplo para la región y empezó a torpedear el proceso nicaragüense", agregó.

Nicaragua se suma así a la lista de países sometidos a sanciones por parte de Estados Unidos, como Rusia, Venezuela e Irán. Para la embajadora, la razón es que "esos países no se doblegan ante EE UU. Quieren que sus gobiernos sean sometidos. Lo que no les gusta es que uno no se arrodille frente a ellos".

Con Rusia "las relaciones ha sido buenas desde hace mucho tiempo", señaló. "Todos los países que tenemos intención de preocuparnos por nuestros pueblos (…) debemos unir esfuerzos y fortalecer este bloque de países que no se humillan, que no se doblegan y que tienen un sentido de dignidad nacional muy grande", agregó Torres.

Los acontecimientos y protestas que comenzaron en abril de 2018 en Nicaragua fueron un "intento de desestabilizar" al país, dijo la embajadora. "¿Por qué atacar a un Gobierno que viene haciendo bien las cosas? Porque los EE UU creen que el ejemplo que Nicaragua le estaba dando al mundo no le gustaba", aseguró.

Si bien las consecuencias prácticas de la Ley Nica Act "no son muchas", se trata "más bien un golpe político, un golpe de imagen que los EE UU quieren dar".

Temas relacionados: OEA activa Carta Democrática contra Nicaragua por alteración del orden constitucional

La embajadora opinó sobre las versiones según las cuales Estados Unidos podría reconocer como presidente venezolano al opositor Juan Guaidó. "Es un absurdo tota", porque ni siquiera Guaidó mismo "se ha proclamado presidente", aclaró.

Sobre el nuevo Gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, Torres dijo que incluso el mandatario brasileño, que ofreció a Estados Unidos el establecimiento de una base militar en su país, "ha echado pie atrás".

"Las condiciones no están totalmente a favor de posiciones recalcitrantes en contra de los pueblos (…) de manera que aunque las posiciones de la derecha recalcitrante en América Latina sean las de arrinconar los gobiernos democráticos, no creo que sea posible que lo logren", agregó Torres.

La embajadora recordó los lazos que unen a Nicaragua con el sur del continente, desde que, a fines del siglo XIX, el poeta Rubén Darío vivió, trabajó y escribió en Argentina y Chile, hasta la solidaridad continental con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la lucha contra el dictador Anastasio Somoza en los años setenta.