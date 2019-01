A 30 años de la invasión de EEUU, Panamá va a las urnas este año con China como aliado

© REUTERS / Carlos Jasso Panamá y China firman 19 acuerdos en visita oficial de Xi Jinping al país centroamericano

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, comenzó 2019 visitando el Comando Sur de EEUU tras cerrar 2018 fortaleciendo lazos con China al inaugurar el primer Centro de Operaciones de Seguridad y Emergencias del país, con financiación del gigante asiático y soporte técnico de Huawei, epicentro de la guerra comercial entre las potencias.

En estos hechos queda patente el rol estratégico del país centroamericano, que forja lazos con las dos potencias enfrentadas al tiempo que se prepara para ir en mayo a las urnas el 5 de mayo. Panamá estableció relaciones diplomáticas con China en junio de 2017 y fue el primer país latinoamericano en adherir a la nueva ruta de la seda, con la que China amenaza la hegemonía comercial estadounidense.

"Ya llevamos más de un año de relaciones y afortunadamente todos los sectores en Panamá le han dado la bienvenida a China. A tal punto que hay total coincidencia de que lo único positivo que ha hecho Varela en los cinco años es abrir las relaciones con China", dijo a Sputnik el analista político y exdiplomático panameño Julio Yao.

Sin embargo, la dependencia histórica y cultural con EEUU sigue en primer lugar, en buena medida por el interés del país norteamericano en no perder más influencia en el dueño de la llave continental para comunicar los océanos Pacífico y Atlántico. De hecho esa posibilidad motivó la invasión a Panamá, coordinada desde el mismo Comando Sur al que Varela concurrió entre el 4 y el 5 de enero.

En este sentido, Yao recordó que la invasión de 1989 tenía como objetivo no perder el control del canal cuando Estados Unidos debía devolverlo y pasar a ser gestionado por Panamá. Esto en virtud de un tratado de neutralidad entre ambos países al que adhirieron otros 80, tal como explicó Yao.

"La invasión se hizo en gran parte para abrogar o eliminar los tratados del canal firmados en el 77 porque no le daba el derecho de intervención a EEUU después del 31 de diciembre de 1999", fecha fijada para que el país centroamericano recupere la soberanía sobre la estructura bioceánica, hasta entonces en poder de Washington.

© AP Photo / Luis M. Alvarez EEUU llama a embajadoras en Dominicana, El Salvador y Panamá por ruptura con Taiwán

"¿Entonces qué hicieron? tumbaron la Junta Combinada de Defensa, que fue una institución formada a raíz del tratado del canal y que permitía a Panamá eliminar la unilateralidad de EEUU en el terreno militar, y por eso ellos invadieron, para quedar con las manos libres después del 31 de diciembre".

El exdiplomático panameño agregó que al año siguiente de haber recibido el control del Canal, el gobierno de Mireya Moscoso, del Partido Panameñista, el mismo que el del actual presidente Varela, firmó "cinco acuerdos militares con EEUU que permiten virtualmente una invasión permanente en Panamá".

Yao denunció que "estos acuerdos no son tratados porque nunca fueron aprobados legislativamente por lo cual hoy la agenda popular tiene entre sus primeros temas pedir la nulidad sobre la base de que no pasaron por la Asamblea Nacional y porque dicen lo que no dice el Tratado de Neutralidad. Eso es lo que queremos discutir en medio de la contienda electoral".