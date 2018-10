Eventual triunfo de Bolsonaro en Brasil provoca escalofríos en la región

© REUTERS / Diego Vara Bolsonaro es acusado de usar parte médico falso para no asistir a decisivo debate

44% Bolsonaro, 42% Fernando Haddad. Eso arroja el último sondeo para una eventual segunda vuelta, publicado este 3 de octubre por el diario Folha de Sao Paulo.Es la primera vez que una encuesta otorga ventaja en la segunda instancia al candidato del Partido Social Liberal por sobre Haddad, el excompañero de fórmula de Luiz Inácio Lula Da Silva y candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

Para la primera instancia de este domingo Bolsonaro lidera con 32% la intención de voto, seguido por Haddad con 21%. En tercer lugar, con 13%, aparece la opción voto en blanco o anulado.

El diputado uruguayo Roberto Chiazzaro consideró en diálogo con Sputnik que el panorama político en Brasil está compuesto "por las fuerzas conservadoras y por las fuerzas que apoyan la democracia. Entonces hay un bipolarismo desde ese punto de vista que está arrastrando una situación de crisis, política, económica y social".

El legislador del oficialista Frente Amplio sostuvo que el domingo se "enfrentan no sólo dos conceptos ideológicos sino también dos conceptos de la vida y de la economía radicalmente opuestos".

"Creemos que el alineamiento de fuerzas políticas va a favorecer a que el triunfador sea Haddad", dijo Chiazzaro.

El diputado manifestó su incertidumbre sobre si la derecha en Brasil va respetar el resultado de las elecciones, a partir de la temerarias declaraciones de Bolsonaro, que dijo que aceptaría un solo resultado, y es el de su victoria. "Entonces uno se pregunta, ¿qué significa esto?".

Temas relacionados: Presidenciable brasileño Haddad señala Mercosur y BRICS como prioridades

Para la diputada opositora argentina Romina del Plá (Partido Obrero-Frente de Izquierda), la de Brasil es una elección "fuertemente condicionada porque parte de una irrealidad que es la intervención de una suerte de golpe institucional" para impedir la candidatura de Lula. En ese sentido, la elección "tiene de por sí una deformación, más allá de las simpatias politicas que uno tenga con Lula".

Del Plá señaló que su agrupación no se inclina por ningún de los postulantes principales. No apoyan a Bolsonaro porque "es un candidato de los militares, derechista y fascista", pero tampoco a Haddad, porque "en realidad plantea llevar adelante una política similar a la de Argentina. Sus declaraciones diciendo que es amigo de Macri no nos pueden llevar ninguna tranquilidad a los argentinos".

© REUTERS / Nacho Doce Ciro Gomes, la izquierda moderada que aspira a unificar Brasil

Para el exdiputado paraguayo Sebastián Acha (Patria Querida) la elección en Brasil es sumamente importante y se mostró en cierto modo defraudado por las denuncias de corrupción durante los gobierno del PT. Sin embargo, al escuchar a Bolsonaro, afirmó que "es muy difícil justificar desde la ciencia política, desde la vivencia política y desde el sentido común, que sus promesas puedan ser viables, o que las haga viables sin violentar principios básicos de convivencia y republicanos".

Acha dijo sentir "una gran ansiedad y temor" por el resultado de las elecciones. Para el político paraguayo, los brasileños y brasileñas tendrán que "elegir al mejor entre dos males".