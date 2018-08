Duhalde: Macri representa "al 1% de los argentinos, los VIP en materia económica"

Actualmente Duhalde se encuentra al frente del Movimiento Productivo Argentino , una iniciativa que apuesta a revitalizar la economía desde las producción nacional. "Se puede salir de esta situación, obviamente. Estamos tratando de ayudar al Gobierno que es lo que corresponde, pero con enormes dificultades".

Señaló que las dificultades no solo se refieren al panorama económico, sino a las posturas del presidente Mauricio Macri, y consideró que "el endeudamiento no es insuperable". Sin embargo criticó que "el país se olvidó de qué es lo importante…no hay ADN productivo. Es un país en que el presidente estuvo en una empresa, y desgraciadamente se ataron al otro capitalismo, al financiero, que no crea trabajo, que viene y se va".

"Tratamos por todos los medios de convencer al Gobierno de que se abra, que hable con sectores experimentados, pero está encerrado en sí mismo, y es un Gobierno de minorías parlamentarias absolutas, lo cual genera más dificultades".

Es un Gobierno que "representa el 1% de la población, diría los argentinos VIP en materia económica, no entienden bien la problemática social, están alejados de ella".

Al ser consultado sobre las semejanzas del momento actual con las que atravesaba el país cuando le tocó asumir la presidencia, opinó que "ahora tenemos la ventaja de que los bancos no están mal", a diferencia de 2001 cuando se impuso un corralito que paralizó la macro y la microeconomía.

"En ese momento el problema era una política financiera especulativa y usurera que había sido impuesta en Argentina a sangre y fuego por la dictadura del 76. Y bueno, todo lo financiero tenía una conexión muy grande con lo internacional".

Duhalde recordó que él también recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI): "Cuando yo lo pedí, tenía tanto miedo la gente, estaba tan mal la cosa, que lo felicitaban al Gobierno, pero ahora no es lo mismo, 70% no está de acuerdo".

El problema, según dijo, no es el préstamo en sí, sino "aplicar las políticas del Fondo, y en ese momento cuando entramos al Fondo yo no aplique sus políticas…la fuimos llevando y finalmente salimos".

Sobre el préstamo de 50.000 millones de dólares otorgados por el FMI, Duhalde dijo que fue necesario porque "Argentina y el Gobierno precisan créditos y ya no los obtienen de las grandes entidades crediticias porque temen un default en Argentina, y entonces, bueno, tuvieron que ir, y yo no los hago cargo de eso".

