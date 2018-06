Áreas protegidas de Centroamérica en riesgo por el narcotráfico

Esta institución junto con las universidades estatales de Texas y Oregón están por concluir una investigación sobre los impactos del narcotráfico en el Corredor Biológico Mesoamericano, una iniciativa puesta en marcha en 1997 por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México.

Ese corredor conserva 10% de la biodiversidad del planeta. Por eso la instalación de los carteles de las drogas —principalmente en Guatemala, Honduras, Costa Rica y México- no es solo un tema que preocupa desde el punto de vista de la salud y el crimen organizado, sino también por el impacto ambiental y económico.

"Una de las estimaciones que más ha llamado la atención de la investigación de nuestro grupo es que lo que se está quedando el tráfico en términos del valor agregado de la región centroamericana, es más o menos comparable con un 10 o 15% del Producto Interno Bruto de toda la región".

En este sentido, Aguiar ejemplifica la situación con lo que pasa en Guatemala y el Parque Nacional Tikal, reservorio natural y cuna de la civilización Maya: "Hay 300 mil visitantes cada año que le están dejando divisas al país. Imagínate el impacto que puede tener la exposición de este tipo de presencia en la disposición que va a tener el turista de visitar estas áreas cuando sabe que podría estar en duda su seguridad personal".

Y en Costa Rica pasa algo parecido ya que 20% de los ingresos por divisas en el país lo genera el turismo, "85% del cual va a visitar las áreas silvestres protegidas".

"Más o menos lo que se está perdiendo al año equivale a 93% del presupuesto total que se pone en la región para la protección de las áreas silvestres protegidas; el daño que está causando es significativo y en cierta medida nos muestra también las contradicciones entre las políticas de cooperación".

"No basta con control y vigilancia ni con que venga ayuda externa dándonos botes o helicópteros", enfatiza Aguiar a la hora de marcar estrategias posibles para frenar el avance del fenómeno. En este sentido reclama que "a nivel local se tiene que reforzar la gobernanza ambiental a los efectos de que el control del territorio no les sea tan fácil y que no se pierda el modelo de participación en las áreas protegidas".