"Kim no se va a quedar sin sus armas si EEUU no desaparece del Sur"

Donald Trump aseguró que no será solo una cumbre para quede registrada en imágenes. A tal punto que se mostró dispuesto a extenderla hasta el miércoles 13 de ser necesario. E incluso a invitar a Kim Jong-Un si las conversaciones son fructíferas.

Parecen señales destinadas a equilibrar la balanza, luego de la suspensión unilateral de las pruebas nucleares, la destrucción de las plantas de ensayo, y los gestos hacia Corea del Sur por parte de Pyongyang.

"La reunificación es más un ideal que otra cosa, pero por lo menos la paz y alguna posibilidad de cooperación", se pueden alcanzar en esta cumbre.

Así piensa Bárbara Bavoleo, Coordinadora Académica del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.

"Si lo vemos por ahi —agrega- estoy convencida de que Moon, el presidente de Corea del Sur, tiene y busca firmemente alguna instancia de cooperación mayor".

© REUTERS / Edgar Su Trump: en la reunión con Kim Jong-un se podría firmar acuerdo para poner fin a la guerra de Corea

En 1945, con la rendición del Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS pusieron fin a la ocupación nipona de la península coreana iniciada en 1910. Pero entre 1950 y 1953, en el auge de la Guerra Fría, el norte y el sur se enfrentaron con apoyo de China y la URSS por un lado y de Estados Unidos por otro.

La posibilidad de una escalada nuclear y el equilibrio de fuerzas determinaron la firma del Armisticio en Panmunjong, que consolidó la existencia de dos Coreas. Pero la paz como tal no se selló.

Desde entonces EEUU mantiene el contingente militar más grande en el extranjero, y ha desplegado progresivamente sistemas de defensa y radares que preocupan no solo a Pyongyang, sino también a sus fronterizos Rusia y China.

"La posición de Kim Jong-un tiene que ver con que aceptaría por lo menos desde el discurso la desnuclearización paulatina de toda la península. Pero él no se va a quedar sin sus armas si EEUU no desaparece del Sur", señala Bavoleo uno de los objetivos naturales de Corea del Norte.

Sin embargo, aclara: "No creo que esto suceda en el corto plazo, deberíamos ver cómo renegociar esta cuestión más adelante para que se puedan dar acercamientos".

En este escenario, a lo que podría aspirar en el corto plazo la nación asiática es que se le levanten las duras sanciones económicas que le aplicó el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Me parece que lógicamente ese es el objetivo. De hecho interpreto este acercamiento y posibilidad de diálogo en ese sentido".

A cambio, "puede ofrecer mantener esta instancia voluntaria de suspender los ensayos nucleares. No creo que pueda ofrecer más que eso por lo menos en lo inmediato, porque las condiciones no serían adecuadas, o por lo menos no sería un juego racional desnuclearizarse solo porque le saquen sanciones".