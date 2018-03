Hijos de genocidas argentinos marchan por primera vez en repudio al golpe de Estado

Este 24 de marzo, a 42 años del golpe de Estado que sumió a Argentina en siete años de violencia y muerte, no será un aniversario más. En un contexto regional de retracción judicial en la búsqueda de Verdad y Justicia, la posición del gobierno de Mauricio Macri sobre el tema ha despertado un malestar generalizado en la opinión pública.

Al punto que por primera vez en el mundo se creó un grupo integrado por hijos, hijas y familiares de genocidas. Se denominaron HistoriasDesobendientes y marcharan junto al resto de las organizaciones sociales y particulares que saldrán a las calles para que la memoria supere al olvido.

"La necesidad surge por un rechazo absoluto a lo que hicieron nuestros padres, al genocidio que ocurrió en Argentina y la necesidad de expresarnos políticamente desde un lugar que es muy particular. Y la verdad es que es una movida que no se ha hecho en otras partes del mundo".

El testimonio es de Paula, una de sus referentes. En diálogo con Sputnik explica que no se identifica con su apellido porque el padre no está juzgado ni denunciado.

Y esa realidad es la que ha disparado la primera acción política del colectivo. Presentaron en noviembre de 2017 un proyecto de ley para que se les permita a los familiares de primera generación denunciar lo que hicieron su padres, algo prohibido por la Constitución.

"Habiendo hijos que tienen información concreta que podrían denunciar o declarar en contra de sus padres por los dichos de estos, o lo que fuera, no lo pueden hacer", explicó Paula. "En algún lado se tiene que cortar esa aprobación o perdón familiar porque ´bueno, es tu padre, te ha querido, te ha cuidado´ Si, me ha querido y cuidado porque me trajo a este mundo pero… que se yo".

"Las historias son muy diferentes: hay padres amorosos y padres que no. Que fueron monstruos fuera y dentro de la casa, otros que fueron muy amorosos dentro de la casa y fuera, obviamente no".

La integrante de HistoriasDesobedientes afirma que los une "la necesidad de reforzar el pedido de verdad y justicia. Queremos lo mismo que los organismos de Derechos Humanos".

"Vamos a ir a la marcha como agrupación, es la primera marcha del 24 que nos encuentra conformados en el colectivo. Vamos a ir juntos, con la bandera, que es con la que llevamos cuando nos invitan a charlas en colegios para explicar a los chicos por qué tomamos esta posición: porque son delitos de lesa humanidad, un genocidio y no entiendo cómo se puede estar en otra posición".