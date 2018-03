Kuczynski se quedó sin cumbre ni Grupo de Lima: ¿Qué harán Trump y Maduro?

Este viernes asumirá el lugar de Pedro Pablo Kuczynski —PPK, como denominan en su país al mandatario saliente- el primer vicepresidente, Martín Vizcarra. Serán claves las primeras semanas para determinar cómo se adapta a la nueva responsabilidad, y qué margen de acción le da un Congreso dominado por la opositora Fuerza Popular de Keiko Fujimori.

Ese mismo partido había intentado en mayo de 2017 censurar a Vizcarra en su rol de ministro de Trabajo por sospechas de corrupción en las licitaciones para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

© REUTERS/ Guadalupe Pardo Posición injerencista de Perú contra Venezuela se mantiene pese a dimisión del presidente

Pero además de la coyuntura local, la renuncia del exbanquero de Wall Street provocó un sismo político en Latinoamérica, al haber sido el pivote en el que apoyó su política anti venezolana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fue el promotor del Grupo de Lima (integrado por 14 países) y fue quien negó la invitación a Nicolás Maduro para la cumbre de las Américas a realizarse en la capital peruana el 13 y 14 de abril.

Así lo entiende Arturo Maldonado, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos.

"Yo creo que la situación puede un poco amainar con la presencia de un nuevo presidente (…) Si bien es cierto que había una suerte de alianza o relación estratégica entre PPK y Trump, ahora esa relación podría ser más moderada en cuanto la relación con Trump y de apertura hacia Maduro, entonces podríamos tener una cumbre que efectivamente tenga la presencia de los dos presidentes".



Maldonado está convencido de que Washington "pierde un aliado estratégico en la región y ahora va a tener, no a un aliado, sino a un presidente con una relación más condicional, que no va a ser como un amigo con el cual puede conversar y pactar acciones, como por ejemplo bloquear la presencia de Maduro en una cumbre. No creo que Vizcarra opte por ese camino".

Para el economista peruano Oscar Ugarteche, la gestión del renunciante presidente deja, más allá de la crisis coyuntural, un daño severo al espíritu democrático teniendo en cuenta que "Kuczynski fue electo por la mayoría de los peruanos en contra del fujimorismo. No queríamos regresar al fujimorismo, no queríamos el tipo de autocracia corrupta que habíamos visto en el período de los años 90…y terminó gobernando el fujimorismo".

No solo termina renunciando cercado por denuncias de corrupción, sino que indultó, en diciembre de 2017, al dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad durante su mandato en la década del 90. Por otro lado, consideró que la asunción de Martín Vizcarra como presidente hasta 2021 no elimina en si el problema de fondo.

"Tengo la impresión que entre las cosas que tendrían que pasar es una Asamblea Constituyente: tenemos que redefinir las reglas de juego", afirmó el economista.

Para Ugarteche, esta asamblea debería discutir "el tema de la nacionalidad de los gobernantes, porque un tema peruano muy serio es que prácticamente los últimos cinco, con excepción de Alan García, han sido presidentes de dos pasaportes. Y eso es inadmisible. Tu no puedes tener un jefe de Estado que en el momento en que se de cuenta que está en falta tome el avión y se vaya del país".