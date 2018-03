“El gran problema que miramos lo urgente y lo urgente es que la gente tenga agua”

Ciudad de México y San Pablo no sólo comparten ser las ciudades más pobladas de América Latina con 22.100.000 y 21.800.000 habitantes.También comparten una crítica situación con respecto al abastecimiento de agua para el consumo humano. Ambas se encuentran dentro de una lista de 10 urbes que podrían quedarse sin agua.

© AFP 2018/ Evaristo Sa Temer inaugura el Foro Mundial del Agua y llama a crecer de forma sostenible

Encabeza este ranking Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Esta sería la primera ciudad del mundo en quedarse sin reservas. Abril es la fecha límite para determinar si las distintas iniciativas desplegadas dan resultado. Mientras, solo se distribuyen 50 litros por día y por persona.

Al anunciar esta medida, la alcaldesa de Ciudad del Cabo, Patricia De Lille, dijo en enero, ya no podemos pedirle a las personas que no derrochen agua, ahora tenemos que obligarlas a que no derrochen".

A 14 mil kilómetros otra ciudad, la de México, vive situaciones similares. Hay comunidades en las cuales ya existe un sistema de distribución de agua en determinadas zonas. Y si bien la geografía y la historia de las distintas ciudades en las que el déficit hídrico se está haciendo sentir cada vez más fuerte son distintas, las causas del problema tienen puntos en común: desperdicio, contaminación, mayor concentración poblacional en zonas con poca presencia del líquido.

"Ciudad de México tiene un régimen pluviométrico muy generoso, pero la planeación que se hizo de esta ciudad y que ahora trae arrastrado una cantidad enorme de deficiencias, no contempla la separación de las aguas pluviales y las de drenaje. Esto genera problemas enormes porque aquella agua que podría ser reutilizada proveniente de la lluvia pues simplemente se mezcla con el drenaje y se va a los ríos o se pierde".

El dato sobre una de las características particulares de la urbe más poblada de la región lo aporta en diálogo con Sputnik Jaime Suaste, coordinador del Portal Agua.

Suaste mencionó otra las singularidades de su país: "En México las 3/4 partes de la población se encuentra en las zonas más áridas y semiáridas del país, donde apenas existe la tercera parte del agua disponible. Eso nos mete en un problema muy serio porque el Producto Interno Bruto, que se genera en su mayoría en la parte norte y noreste tiene que estar recurriendo a la explotación de mantos freáticos que poco a poco se han visto sobreexplotados".

Y si bien dijo que todo ahorro es positivo, en realidad el mayor consumo de agua no se da por la acción de abrir el grifo para cocinar, servirse un vaso o para bañarse. Todas esas actividades representan apenas 5% del agua diaria que utiliza una persona.

"Todos los productos que consumimos llevan agua en algún momento de la producción, en tu ropa, en tus zapatos, los lentes, el celular, la computadora, todo lleva un porcentaje de consumo de agua. La mejor manera de ahorrar en este caso también es modificar hábitos de compra y consumo. Y eso es muy difícil porque desde que te levantas en la mañana es un constante bombardeo de ´compra,. compra compra´, y hay que decirles ´solo compralo si lo necesitas".