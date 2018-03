"Todos los candidatos dan importancia a las relaciones ruso-latinoamericanas"

"Todos los candidatos prestan una gran importancia al desarrollo de las relaciones ruso-latinoamericanas, que se ha dado con un buen impulso durante los últimos años sobre la base del respeto mutuo y enfoques no ideológicos. Pienso que cualquiera que sea el resultado de las elecciones estos lineamientos no cambiarán".

© AFP 2018/ Justin Tallis La embajada de Rusia en Londres niega la implicación de Moscú en el caso Skripal

Lo dijo Nikolay Sofinskiy, que el 27 de febrero presentó sus Cartas Figuradas como nuevo embajador de Rusia al canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa. Antes de asumir su nuevo destino, el diplomático ejerció entre 2015 y 2018 como vicedirector del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Y antes, en el período 2011-2015, fue el representante diplomático ruso en Perú.

Conocedor de América Latina, también lo es del Norte. Entre 2000-2003 y 2008-2011 fue vicedirector del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Entre una y otra gestión ofició como cónsul General de Rusia en la ciudad de Houston.

© Sputnik/ Said Tsarnaev Detenidas en Rusia 60 personas que trasladaban a seguidores de ISIS a Siria e Irak

Consultado sobre las acusaciones de injerencia en la campaña presidencial que llevó a Donald Trump al poder en 2016, siempre negadas por Rusia, y sobre posibles interferencias extranjeras en los comicios del 18 de marzo, Sofinskiy fue cauteloso.

En primer lugar definió el término "injerencia" como muy ambiguo, ya que "podría referirse a cualquier actividad de cualquier país: desde la cría de peces de acuario, con el pretexto de distracción de los problemas vitales de los votantes, hasta la exageración de los escándalos de dopaje o ciberataques".

Sin embargo puntualizó: "Esto no significa que no exista la injerencia, al contrario para encontrar no hay que ir más lejos que leer el libro de la señora Hillary Clinton sobre su trabajo como secretaria de Estado. Allí hay detalles y ejemplos de cómo Washington había interferido en los asuntos domésticos de otros países, y modelado los procesos de su vida interna de diferentes modos", sostuvo Sofinskiy.