¿Quién es 'el nuevo Lula' de Brasil que se postula a presidente?

El líder del Movimiento de Trabajadores sin Techo, la organización social más grande del país, es bautizado como 'el nuevo Lula'. Hace una semana anunció que buscará la presidencia de la potencia suramericana por el Partido Psol, en alianza con organizaciones y otros movimientos sociales.

"Boulos es considerado el próximo Lula, el Lula Junior. El propio Lula ya lo dijo, es un candidato carismático, conoce los movimientos sociales y es líder del mayor de los que está actuando en Brasil, como el Movimiento de Trabajo sin Techo. Tiene una fortaleza muy grande y una comprensión de la política que realmente está por fuera de todos los otros partidos políticos", explicó a Sputnik el politólogo Andrés del Río.

© AP Photo/ Eraldo Peres Elecciones en América Latina 2018: Brasil ante el desafío de recomponer el Estado de Derecho

El académico de la Universidad Federal Fluminense señaló que Boulos intentará "unificar a toda la izquierda", aunque en este mismo sentido señaló que dependerá en buena medida de los próximos pasos que de Lula. "Cuanto más presente este Lula en las elecciones, menos chance tienen otras candidaturas de izquierda", valoró Del Río.

Por el momento el Partido de los Trabajadores anunció que irá hasta las últimas consecuencias con su líder, aunque esto no explica qué pasará cuando el Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre el habeas corpus presentado por su abogados.

El 6 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia ya rechazó esa misma acción, con la que Lula pretende evitar la cárcel por la condena de 12 años que le impuso un tribunal de apelaciones el 24 de enero. Fue en la causa que lo acusa por supuestamente aceptar sobornos de parte de la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petrobras.

Lula se mantiene a pesar del asedio judicial como el político con mayor aceptación popular, superando en todos los escenarios (primera y segunda vuelta) a cualquier candidato. Es seguido en preferencia por el diputado Jair Bolsonaro, un exmilitar y político brasileño de derecha, miembro del Partido Social Cristiano.

Sin embargo, Bolsonaro tiene el índice de no aprobación más alto, lo cual no permite aventurar que pueda atraer votos de otros sectores que no los sean homófobos, los nacionalistas y militaristas.

"Creo que las elecciones de este año están orientadas a que el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, y supuestamente el actual ministro de Economía, Henrique Meirelles, van a ser los candidatos del centro, que en general no hablan tantas cosas conflictivas como Bolsonaro, y en un escenario en el que esté Bolsonaro las personas van a tender a ir Alckmin y Meirelles que no tienen un rechazo tan grande" estimó Del Río.