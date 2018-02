Frente Amplio uruguayo: una isla de progresismo en América Latina

Cuando el Frente Amplio asumió por primera vez la presidencia en 2005, Luis Inácio Lula da Silva gobernaba Brasil, Néstor Kirchner era presidente de Argentina, en Chile estaba Michele Bachelet y Paraguay se preparaba para recibir a Fernando Lugo. Trece años después, el panorama no puede ser más distinto.

Con motivo de los 47 años de su fundación, el 4 de febrero de 1971, el oficialismo uruguayo realizó un acto público de masas en el departamento de Maldonado. Entre los tres oradores destacaron la vicepresidenta del país, Lucía Topolansky, y el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.

Sputnik lo entrevistó y le preguntó a Miranda si es cierto que, con 13 años en el Gobierno, el FA se ha corrido hacia el centro y la derecha.

"Esta es una propuesta de izquierda. Aca hay un tema de términos: lo que caracteriza y define a la izquierda es la lucha por la igualdad, y ese es el desafío del FA", señaló Miranda.

"Francamente no creo que haya un corrimiento a la derecha, sino una responsabilidad en el manejo del gobierno. Vivimos en un sistema capitalista, claramente, acá no hay una revolución en la infraestructura, en las relaciones de producción, pero en el marco del capitalismo, el Frente Amplio viene desarrollado políticas de izquierda, porque son políticas de igualdad, no solo de oportunidades, sino también de resultados", enfatizó.

De filiación independiente, Miranda llegó al lugar que ocupa en 2016 mediante elecciones abiertas. Desde entonces busca imprimir un aire renovador a esta fuerza que se ha convertido en referente para las izquierdas regionales, al punto que hay agrupaciones políticas bautizadas de igual manera en Chile, Perú, Paraguay e incluso en Costa Rica.

"Primero que nada vemos esto con un poquito de pudor. Y lo digo en serio porque la modestia debería ser una nota en la política. Nosotros tenemos sin duda una experiencia que es exitosa, un Frente que no es electoral sino que es basado en una unidad programática que nuclea a toda la izquierda uruguaya, y eso es fundamental", dijo."Es una formidable experiencia que hay que alentar en los otros países", concluyó.