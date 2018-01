¿Fin de ciclo en Brasil?

© AP Photo/ Matilde Campodonico Expresidente uruguayo Mujica compara la condena a Lula en Brasil con "golpe de Estado"

La condena a 12 años y un mes de prisión impuesta a Lula por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, reduce al mínimo sus posibilidades como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en las elecciones de octubre de este año, a pesar encabezar todas las encuestas.

La sentencia "parece dejarlo fuera de la contienda electoral", señaló a Telescopio Esteban Actis, doctor en Relaciones Internacionales y docente de la Universidad de Rosario en Argentina. Si bien todavía hay algunos recursos, el fallo "deja al PT muy debilitado", porque uno de los principales déficits de este partido fue no "haber podido construir liderazgos alternativos a Lula". "No hay una figura con el carisma de Lula, que no es una cuestión transitiva", agregó.

© REUTERS/ Leonardo Benassatto Partido del brasileño Lula da Silva quiere tener su programa de Gobierno listo para julio

A pesar de la sentencia, el PT proclamó a Lula como su candidato. La estrategia parece ser "llegar hasta las últimas instancias con las apelaciones, ratificar el mito que es Lula da Silva, empoderarlo y buscar otro para ungirlo como el candidato de Lula", agregó Actis.

Los tres jueces de Porto Alegre no solo confirmaron sino que agravaron la sentencia de Sergio Moro, de julio de 2017, en el marco de la investigación sobre la Operación Lava Jato. El polémico juez lo condenó por haber aceptado, supuestamente, un apartamento en el balneario de Guarujá, estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la constructora OAS. La defensa de Lula niega categóricamente este hecho y alega que no hay pruebas.

¿Qué va a pasar en la política brasileña? Esta es la gran incógnita, pues el segundo candidato con mayores preferencias en la carrera presidencial hacia octubre, es el ultraderechista Jair Bolsonaro. Todavía no se sabe qué candidatos se ubicarán en el centro político, para captar el descontento de la amplia clase media y los sectores populares.

Por ahora, como dijo a Sputnik Raúl Zibechi, el juicio "cancela practicamente el periodo del PT y de Lula, provoca un profundo giro a la derecha en Brasil y la región y genera un poderoso acercamiento a los Estados Unidos".