“La posible compra de nuevos cazas rusos por Perú nos permite una superioridad aérea”

© Sputnik/ Kirill Kalinnikov Rusia aspira a vender cazas MiG-29 a Colombia y Perú

Si bien Perú también es uno de los líderes regionales, su flotilla aérea está quedando desactualizada al acercarse a los límites de su vida útil. Los nexos entre Rusia y Perú en esta materia son de larga data. Surgieron en plena Guerra Fría en tiempos de las URSS. Los primeros aviones caza llegaron al país en 1973 (los Su — 22). En 1998 aterrizaron los primeros MiG 29, cuya última versión quiere adquirir Perú en el marco de un acuerdo de asociación estratégica firmado en 2014. Esto permite incluir en las negociaciones aspectos tales como la posibilidad de que haya transferencia tecnológica y producción conjunta.

"Comprarle a los norteamericanos es un problema muy delicado. Cuando se enojan contigo ya no te quieren vender los motores, respuestos, los misiles… o no te quieren dar las actualizaciones. Y obviamente te quedan los aviones en tierra. En cambio con los rusos no vas a tener ese problema, porque pase lo que pase siempre nos van a abastecer y esos cazas van a estar en el aire siempre, esa es un ventaja", concluyó Manco.