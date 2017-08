"Hasta que las personas salgan a la calle Temer va continuar de la misma forma"

"Alcanzó los votos necesarios pero no los esperados, al no superar la barrera de los 300", afirma el politólogo Andrés del Río al comentar los 264 votos que logró el presidente de Brasil, Michel Temer, en la Cámara de Diputados para no ser investigado por corrupción, pero insuficientes para impulsar la polémica reforma del sistema previsional.