"Medidas de May recuerdan cuando Thatcher le quitó la leche de las escuelas a los niños"

May

© REUTERS/ Phil Noble Nervios a flor de piel en el Partido Conservador liderado por Theresa May

A pesar de este escenario favorable al Partido Conservador de la primera ministra Theresa May, en los últimos días el Partido Laborista mostró un crecimiento en las encuestas: pasó del 25 al 33%, mientras que el oficialismo, que había largado con 42% de apoyo, parece haberse estancado en 45%.El incremento de la intención de voto del principal partido de oposición se explicaría por una serie de propuestas del Gobierno de May para recortar planes sociales (por ejemplo, el plato de comida caliente que diariamente reciben 900 mil niños y niñas). En el repunte de la oposición también ha sido importante la posición del líder laborista Jeremy Corbyn, frente al atentado en Manchester, vinculándolo con la participación del Reino Unido en guerras como la de Libia

Conozca más: Corbyn: la guerra contra el terror "no está funcionando"

"Creo que con esas afirmaciones hay que reconocerle a Corbyn la honestidad intelectual y la valentía de sostener las mismas posiciones desde hace décadas. Es un político que toda su vida ha estado convencido de que Gran Bretaña no tenía que seguir dentro del pacto nuclear, no tenía que acompañar las intentonas de la OTAN. En ese sentido es un pacifista… pero a nivel electoral quizá no sea lo que la campaña le demande", opinó Casa.