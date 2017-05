Temer ya había expresado su negativa a renunciar el jueves, luego que el Supremo Tribunal Federal aceptara investigarlo a raíz de una grabación difundida por el emporio mediático O´Globo. El sábado 20 presentó un escrito al máximo órgano judicial para que deje sin efecto la pesquisa porque, según dijo, la prueba no es válida.

"Estaba realmente desencajado en los discursos que dio el sábado a la noche y el domingo. En realidad los días de Temer están contados, lo que no se sabe es cuánto va a durar este pos Temer. Es una parodia. Si a un títere le sacas los hilos, el títere cae pero no deja de ser títere. En realidad es una parodia de autoridad, pero ya la perdió y ese discurso fuerte ya no tiene los apoyos para ejercerlo", indicó Serna.