"Las mineras contaminan y se llevan el agua"

El 26 de marzo en la localidad de Cajamarca, Colombia, el 97,7% de sus 6.165 habitantes rechazó mediante referéndum la actividad de la empresa Anglo Gold Ashanti, dedicada a la extracción de oro. Tres días después, El Salvador aprobó una ley que prohíbe la minería metálica en todo su territorio. Una de las empresas más comprometidas fue Ocean Gold, dedicada al mismo rubro que su colega en Colombia.

"Creo que El Salvador está mandando un ejemplo al mundo en cuanto a que un país tan empobrecido y pequeño está diciendole no a las transnacionales extractivas diciendole que no queremos su inversión porque es más lesiva y no es tan beneficiosa como nos hace creer de que es un mineria verde y responsable", dijo a Sputnik Saúl Baños, presidente de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica.

Por su parte, el analista internacional Zibechi analizó el escenario regional de la minería y sus consecuencias para el ambiente en general y el agua en particular.

"La gente va tomando conciencia de que el acceso al agua es una de las grandes dificultades y que las grandes fuentes de agua están siendo dañadas por transnacionales como las mineras metálicas extractivas y siendo compradas masivamente por multinacionales de la bebida como Coca Cola. Hay una nueva conciencia de los pueblos de que el agua es un tema a defender", apuntó Zibechi.