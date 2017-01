Trump y la era de los empresarios presidentes

Trump ha confiado seis cargos de su Gobierno a ejecutivos de Wall Street o directivos de multinacionales. Por ejemplo, uno de los más relevantes, el de secretario de Estado, lo reservó para Rex Tillerson, ex director ejecutivo de Exxon Mobil Corporation. Otro caso emblemático es el del nuevo secretario de Trabajo, Andy Pudzer, que hasta su designación era director ejecutivo de CKE Restaurants Holdings, empresa de cadenas de comida rápida.

"La política es cada vez más cara, entonces evidentemente la gente que tiene mucha plata va a estar en una situación privilegiada. Esto no significa necesariamente el fin de los partidos tradicionales. Creo que Trump es un ejemplo muy claro de una política basada en lo mediático. No hay que olvidarse que además de ser millonario es una estrella de reality show, y eso no es menor en esta época híper mediática", analizó el experto uruguayo Gabriel Delacoste.

En la región, el proceso de presidentes empresariales fue inaugurado en 2010 por Sebastián Piñera en Chile. Después vinieron Horacio Cartes y Mauricio Macri, en Paraguay y Argentina respectivamente. La lista se amplió el 4 de octubre de 2016 con la elección de Joao Doria para gobernar la ciudad de San Pablo, y el 20 de noviembre con el joven empresario bananero Jovenel Moise, presidente electo de Haití.