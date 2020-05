Terminado el confinamiento en Rusia

"La lucha contra la epidemia del coronavirus no termina y su peligro se mantiene, incluso en los territorios donde la situación es relativamente favorable. La salida o el alivio de regímenes debe llevarse a cabo bajo la estricta observación de todas las condiciones y requisitos sanitarios que garantizan la seguridad de las personas", subrayó el presidente ruso.

El mandatario ruso, anunció un nuevo conjunto de medidas para apoyar a los ciudadanos y la economía nacional en medio de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus.

“Propongo devolver en su totalidad a los trabajadores autónomos los impuestos de la renta pagados en 2019. Esta medida de apoyo concierne a unos 340.000 ciudadanos”, puntualizó el mandatario.

Las medidas restrictivas tomadas por la pandemia, "afectaron gravemente a la economía y la esfera social, así como dañaron el bienestar de millones de nuestros ciudadanos, indicó el presidente Vladímir Putin y dio a conocer las nuevas medidas llamadas a respaldar a las familias con niños.

"Las condiciones macroeconómicas creadas en los últimos años favorables para el desarrollo de la economía, el saneamiento del sistema bancario y financiero del país y las reservas acumuladas, nos posibilitan aprobar decisiones adicionales para apoyar a la gente", declaró Putin.

Entre tanto, las autoridades rusas no tienen la intención de ocultar los datos sobre la cifra de muertos por el coronavirus en el país, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista al grupo mediático RBC.

“En cuanto a las estadísticas del coronavirus, les aseguro que las autoridades rusas serán las últimas en buscar ocultar la verdad. Esto no es una broma, se trata de vidas humanas y considero indignante jugar con ellas. Igual es indignante utilizar esta información para denigrar la imagen de uno u otro país”, declaró el canciller ruso.

El periódico The Financial Times afirmó que en Rusia la mortalidad por el COVID-19 puede superar los datos oficiales en más del 70%, mientras que The New York Times alegó que las autoridades rusas quitaron unas 1.700 muertes de las estadísticas oficiales.

Las embajadas rusas en el Reino Unido y EEUU pidieron a The Financial Times y The New York Times retractar sus notas sobre la situación del coronavirus en Rusia.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia María Zajárova, acusó a la OTAN de haber lanzado una campaña de desinformación contra Rusia y China por la pandemia del nuevo coronavirus.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al comentar las acusaciones de desinformación que la Unión Europea también dirige a Rusia, señaló que los 27 no han aducido ningún hecho concreto.

Mientras, Rusia está creando un catálogo interactivo de microorganismos patógenos y biotoxinas, relevantes desde el punto de vista de la seguridad biológica del país, informó la vice primera ministra rusa Tatiana Gólikova en una reunión virtual sobre el desarrollo de la biotecnología, que contó con la presencia del presidente, Vladímir Putin.

El presidente Vladímir Putin, a su vez, declaró que Rusia debe desarrollar las tecnologías genéticas en la medicina, industria y ecología. Para Putin, la importancia de las tecnologías genéticas es equiparable a la de los proyectos nucleares y espaciales.

En tanto, la Casa Blanca cometió un error garrafal que debe enmendar, al excluir a la URSS de los países que derrotaron al nazismo en la II Guerra Mundial. Este juicio emitió el veterano norteamericano Frank Cohen, participante en 1945 en el encuentro de soldados soviéticos y norteamericano en las riberas del río Elba.

Anteriormente, en sus mensajes en Instagran y Twitter la Casa Blanca nombraba como vencedores del nazismo a EEUU y al Reino Unido, sin mencionar siquiera a la Unión Soviética.

El politólogo ruso Leonid Krutakov comentó el mensaje del veterano estadounidense:

“Es la quintaesencia del proyecto anglosajón del mundo global. Ello significa que de acuerdo con sus planes, en ese proyecto y en este mundo no hay lugar para una Rusia moderna fuerte. Occidente no ve tampoco a una Rusia poderosa en el mundo futuro que desean construir”, enfatizó el politólogo.

El presidente Vladimir Putin ha destacado en más de una ocasión que Rusia está obligada a asegurar la preservación de la verdad sobre la Gran Guerra Patria y a contrarrestar los intentos de falsificación de su historia.

En otro orden, la pandemia del COVID-19 ha desatado una espiral más de tensión en las relaciones de EEUU y China. Washington duda en la veracidad de la información entregada por Pekín sobre el coronavirus y le amenaza con nuevas sanciones económicas. China rechaza todas las imputaciones que le hacen de transparencia insuficiente.

En la Casa Blanca continúan insistiendo en que en China recae justamente la responsabilidad de la transformación del brote local del nuevo virus en un problema de escala global. El presidente Trump ha advertido que China debe pagar por el daño causado a la comunidad mundial.

Lea más: Estados Unidos en medio de la pandemia del coronavirus pretende presionar a algunos países que ejercen una política independiente. Así declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, al intervenir en la apertura de la videoconferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Asimismo el ministro de Exteriores ruso apuntó que las acusaciones de EEUU contra la Organización Mundial de la Salud no tienen fundamento.

Estos y otros temas en '7 Días'.