75º aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Gran Guerra

"Estimados ciudadanos de Rusia, estimados veteranos, queridos amigos. Con todo mi corazón los felicito por el Día de la Victoria. Para todos nosotros, esta es la fiesta más importante y más querida, siempre la celebramos con solemnidad y con todo el pueblo.

El significado espiritual y moral del Día de la Victoria sigue siendo invariablemente grande, y la actitud de los rusos hacia este día es sagrada", declaró el presidente Putin.

El Dia de la Victoria, es nuestra memoria y nuestro orgullo, nuestra historia, historia de cada familia, parte de nuestra alma que hemos heredado de nuestros padres y abuelos. Bajamos la cabeza ante la gran generación de los vencedores, dijo el presidente y agregó:

"Los grandiosos logros de los veteranos de la Gran Guerra Patria no se pueden medir ni pagar de ninguna manera. Salvaron la Patria, la vida de las generaciones futuras, liberaron a Europa, defendieron el mundo...El tiempo no tiene poder sobre su coraje y unidad, dignidad y espíritu de acero".

Vladímir Putin asimismo honró con un minuto de silencio la memoria de los 26,6 millones de ciudadanos soviéticos que fallecieron durante la Gran Guerra Patria.

Entre tanto, los festejos del septuagésimo quinto aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria se celebrarán, cuando ello sea seguro desde el punto de vista epidemiológico. Así lo declaró el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, en una entrevista para el programa "Moscú. Kremlin. Putin", del canal nacional de TV "Rusia-1".

Las medidas de precaución a raíz de la epidemia del coronavirus tendrán que ser cumplidas un tiempo aún, rigurosamente por todos, incluido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró Dmitri Peskov, respondiendo a la pregunta sobre cuánto tiempo aún va a trabajar el jefe del Krelin a distancia:

"La protección de la salud del jefe de Estado por estos días se asegura a un nivel elevado máximo. Todos entendemos el grado de peligro epidemiológico, el que es igual para todos, independientemente de la responsabilidad y del cargo. De ahí justamente que el presidente trabaje en confinamiento casi total, en su residencia en las afueras de Moscú", dijo Peskov.

Mientras, el venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, admitió que firmó un contrato y pagó 50.000 dólares a la contratista Silvercorp USA, que organizó y llevó a cabo el intento de invasión en la costa de Venezuela , que tenía como objetivo el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro, afirmó que el objetivo de la fallida incursión era matar al presidente de Venezuela con financiamiento de EEUU y Colombia. Según el mandatario, los mercenarios fueron entrenados en territorio de Colombia, tenemos pruebas de ello, incluso un video.

El experto ruso Alexánder Chichin comentó la situación:

"La Administración estadounidense quiere mostrar que nada tiene que ver con la tentativa de secuestro del presidente de un Estado soberano. Contando con la experiencia de lo ocurrido con el presidente de Panamá, es posible que los norteamericanos quisieran repetir eses mismo escenario con respecto a Maduro", dijo Chichin.

En tanto, en Rusia dan la bienvenida a los médicos militares que ayudaron a Italia a combatir el coronavirus. En el Ministerio de Defensa informaban de que el primer avión llegó el 7 de mayo a Rusia.

Los especialistas rusos ejecutaron el tratamiento sanitario completo de establecimientos médicos en más de 90 localidades de Lombardía, provincia del Norte de Italia que fue la más atacada por la infección del coronavirus.

Laura Carbilini, directora del asilo de ancianos de la provincia de Piemonte, en conversación con un corresponsal de la TV de Rusia señaló que "esperábamos en general la ayuda de Europa, algún apoyo, pero la asistencia nos llegó de Rusia. Y nosotros decimos "spasibo" a los médicos militares, doctores, enfermeras, auxiliares, a todos los que ayudan a los enfermos de coronavirus".

El 9 de mayo, el régimen de estado de emergencia y el toque de queda fueron levantados también en Serbia, donde se encuentran también médicos y especialista militares rusos.

En otro orden, ¿qué pasaría si una bomba termonuclear cayera en Moscú ? Tal es la pregunta que se hace la publicación estadounidense We Are The Mighty.

Y responde: si se lanzara tal bomba en el corazón de la Unión Soviética "quedarían contaminados enormes territorios de Europa Occidental e incluso, probablemente, EEUU".

El politólogo ruso Iván Mezíujo comentó el artículo:

"Medios de comunicación estadounidenses emplean el lenguaje de la enemistad y siguen publicando artículos que no propician para nada el establecimiento de relaciones normales entre Moscú y Washington. Tales publicaciones nos recuerdan los tiempos de la guerra fría, se trata de ciertas tendencias insanas", puntualizó el politólogo.

Lea más: Michael Ryan, director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, contradijo al presidentde de EEUU, Donald Trump, sobre el supuesto origen del coronavirus en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, por no haber recibido "ningún dato o evidencia específica del gobierno de Estados Unidos en relación al supuesto origen del virus".

