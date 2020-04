Putin ordena aplazar el Desfile de la Victoria debido al coronavirus

"El 9 de mayo es un día sagrado para cada familia rusa. Sin embargo, los riesgos asociados con la epidemia son muy altos, lo que no nos permite comenzar ahora los preparativos para el desfile", anunció Putin.

"Ordeno al ministro de Defensa, los jefes de los entes castrenses, las autoridades de todos los niveles cambiar el calendario y aplazar los preparativos para el desfile militar en la Plaza Roja en Moscú, y los desfiles en las regiones, posponer todas las concentraciones masivas que estaban previstas para celebrar el 75 aniversario de la Gran Victoria", dijo el líder ruso.

Al referirse a los participantes de las marchas anuales Regimiento Inmortal , que salen con los retratos de sus seres queridos que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial, Putin subrayó que lamenta el aplazamiento del evento en este año, pero aseguró que la marcha del Regimiento Inmortal, este año 2020.

Mientras tanto, el secretaaio general de la ONU, António Guterres, hizo una nueva declaración relacionada con el COVID-19 en la que alertó de la "epidemia de desinformación" sobre la pandemia del coronavirus:

"Se propaga una 'desinfodemia'. Las falsedades saturan las ondas. Insólitas teorías de la conspiración infectan Internet", dijo.

"El mundo debe unirse contra esta enfermedad también. La vacuna es la confianza. Con una causa común basada en el sentido común y en los hechos, podemos derrotar al COVID-19 y construir un mundo más saludable, equitativo, justo y resiliente", concluyó Antonio Guterres.

En otro orden, la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de detener la financiación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) causó una reacción negativa inclusive de parte del influyente socio del Estado norteamericano en Europa, Alemania.

El ministro germano de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, escribió en su cuenta de Twitter : "Designar al culpable no ayuda. El virus no conoce fronteras. Una de las mejores contribuciones sería fortalecer a las Naciones Unidas, especialmente a la OMS que no tiene fondos suficientes, por ejemplo, mediante el desarrollo y la distribución de sistemas de prueba y vacunación".

Destacamos también que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso apoyar a las pequeñas y medianas empresas de las esferas más afectadas por el brote de coronavirus con ayudas financieras.

"Propongo apoyar a las pequeñas y medianas empresas de las esferas más afectadas por el brote de coronavirus con adicionales ayudas financieras directas y desinteresadas. Las empresas no tendrían que devolver estos donativos de las autoridades y podrían utilizar el dinero para cubrir sus necesidades más urgentes, como el pago de los sueldos a los empleados y así evitar los cortes salariales en abril y mayo", subrayó el líder ruso.

Estos y otros temas en esta edición del programa 7 días.