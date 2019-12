Putin llama al mantenimiento de las fuerzas pacificadoras en plena disposición

"Creemos necesario aumentar la eficacia del análisis y de la previsión de la situación político-militar en la zona de responsabilidad de la OTSC ante la probabilidad del surgimiento de nuevos puntos calientes en la cercanía de nuestras fronteras, lo que supone intensificar la actividad del Centro de Reacción Crítica de la OTSC", declaró.

"Es necesario lanzar operaciones conjuntas contra los terroristas, Rusia podría compartir la experiencia que acumuló en Siria. Procuraremos seguir fortaleciendo la cooperación con nuestros socios en la lucha contra el terrorismo internacional y el extremismo", enfatizó.

El mandatario ruso expresó la opinión de que se debe seguir ampliando las actividades de paz de la OTSC.

"A nuestro juicio, se debe dedicar una especial atención al incremento del potencial pacificador de la OTSC y al mantenimiento de las fuerzas pacificadoras en plena disposición para actuar. Proponemos elaborar normativas que permitan a las unidades de la OTSC participar en operaciones de imposición de la paz bajo la égida de la ONU", declaró Vladímir Putin.

Entre tanto, el presidente de Rusia Vladimir Putin, en una reunión que tuvo lugar el pasado miércoles 27 en San Petersburgo con el fundador y titular invariable, a partir de 1971, del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab, declaró que el país continuará participando en este Foro.

Vladimir Putin destacó la gran incertidumbre que reina actualmente en la economía global, y entre otras cosas señaló:

"Naturalmente que, escenarios internacionales como el vuestro, el Foro Económico Mundial de Davos, es requerido y reporta un provecho considerable, pues respalda a las personas en su deseo de trabajar abiertamente en el marco del derecho internacional vigente, y contribuye al restablecimiento de los contactos tanto entre hombres de negocios como representantes del poder".

"En San Petersburgo organizamos el Foro Económico de San Petersburgo, y asímismo, en el Lejano Oriente, y en Siberia y en el sur de Rusia. De manera que, hemos tomado de usted un ejemplo y, confío en que no le fallaremos, y trabajaremos, como se dice, al unísono", indicó el dignatario ruso.

Por su parte, el economista alemán se refirió a los desafíos que plantea la cuarta revolución industrial, la que va a llegar cuando, por ejemplo, sea introducido por doquier la inteligencia artificial o la tecnología de la impresión 3D, todo aquello que, hasta no hace poco parecía fantástico.

Psiquiatra robot: la inteligencia artificial podría ayudar a tratar los trastornos mentales https://t.co/0gnjLPNchr — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 17 ноября 2019 г.

​Mientras, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, y la oficina de su enviado especial para Siria, Geir Pedersen, deben impedir los intentos de bloquear el trabajo del Comité Constitucional sirio.

"No son pocos los que quieren que este proceso [el trabajo del Comité Constitucional] fracase. La amenaza siempre existe. Un fracaso podría servir para justificar una intensificación de la injerencia militar en Siria, con el fin de conseguir un cambio de gobierno en ese país", puntualizó Lavrov.

Según el canciller ruso, el Comité Constitucional sirio habría podido iniciar su trabajo en diciembre del año pasado, si los países occidentales del llamado Pequeño Grupo sobre Siria no hubieran obligado al liderazgo de la ONU a dejar de apoyar este proceso.

La decisión de crear un comité constitucional, que sesionaría en Ginebra y se dedicaría a preparar una reforma de la Carta Magna, fue el resultado principal del Congreso de Diálogo Nacional Sirio, que se celebró a finales de enero de 2018 en la ciudad rusa de Sochi.

🇸🇾 #Siria acusa a EEUU de inmiscuirse en el trabajo del Comité Constitucional 👇 https://t.co/HAsDzKFuFx — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 1 декабря 2019 г.

​En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que Francia rechazó la propuesta rusa de moratoria al despliegue de misiles de medio y corto alcance en Europa.

"No hemos aceptado la moratoria propuesta por Rusia (...) pero la consideramos como una base de discusión", dijo Macron en una rueda de prensa con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

La iniciativa rusa viene después de que Washington rompiera definitivamente el pasado 2 de agosto el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF), suscrito con la URSS en 1987.

Según el experto ruso Oleg Glazunov las iniciativas de Rusia en materia de armamento y de control de las armas no serán respaldadas hasta que Washington no lo disponga. Macron y Merkel dependen del respaldo de EEUU y siempre cumplían los pedidos de EEUU. (…) No tiene sentido esperar que den pasos independientes en materia de política exterior. Más fácil es acordar directamente con EEUU.

Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance firmado por Rusia y EEUU dejó de regir el pasado 2 de agosto.

Con anterioridad, las partes se acusaban reiteradamente de transgredir el acuerdo. En febrero EEUU decidió abandonar el tratado y ya a mediados de agosto probó un nuevo misil convencional, que estaba prohibido por el tratado.

Además Bolivia dejará de transmitir a partir del 2 de diciembre los programas de RT en Español, anunció este canal ruso citando una notificación enviada por el operador no gubernamental Cotas. El operador, líder en el mercado boliviano de televisión pagada, se limitó a aclarar que "la decisión viene de las autoridades superiores".

RT en Español, que comenzó su emisión en diciembre de 2009, cuenta hoy con una audiencia semanal de 20 millones de espectadores en diez países de América Latina, así como una media mensual de 25 millones de espectadores.

Estos y otros temas en 7 Días.