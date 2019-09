Putin propuso moratoria a la OTAN

"Rusia ya anunció su intención de no emplazar misiles de corto y medio alcance en Europa y otras regiones mientras no lo hagan los estadounidenses. Llamamos a Estados Unidos y a sus aliados a asumir un compromiso similar, pero no observamos interés alguno.

Les instamos a respaldar nuestras gestiones y apoyar una moratoria en la OTAN al despliegue de misiles de corto y medio alcance como la anunciada por Rusia", dice el mensaje de Putin, según afirma Kommersant.

La edición afirma que el mensaje fue enviado, en particular, al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y a la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini

En el texto, siempre según el periódico, el presidente ruso avisa que la moratoria requerirá un mecanismo de verificación, especialmente cuando los estadounidenses ya mantienen emplazados en Rumanía y Polonia las lanzaderas verticales MK-41 para sus misiles Tomahawk que tienen un alcance de más de 1.000 kilómetros, algo que prohibía el Tratado INF.

El tratado que había sido suscrito en 1987 era considerado piedra angular de la seguridad europea.

El analista militar ruso, Víctor Baranets, comentó la iniciativa del presidente ruso: "Se trata de un paso estupendo del presidente. Si se presta oídos a este llamamiento de Putin pues se podrá influir grandemente en todo lo concerniente a la seguridad en Europa, podría decirse, sobre la base de una fórmula nueva. De hecho Putinnorteamericanos que ya tiene y de los que aún se pueden esperar próximamente".

Según el experto, el mensaje de Putin tomó por sorpresa a los países de la OTAN: "Los norteamericanos están sopesando cómo responder a este mensaje de paz de Putin. Pienso que de momento los países de la OTAN se tomarán una pausa… se pondrán a buscar variantes astutas para bajar la alta temperatura pacifista que contiene el mensaje de Putin", destacó Víctor Baranets.

Entre tanto, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien en el marco de la Asamblea General de la ONU participó en un sinfín de actividades, intervino en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema "Cooperación de las Naciones Unidas con las organizaciones regionales y subregionales para salvaguardar la paz y la seguridad".

El canciller ruso hizo énfasis en su discurso en el aporte de tres organizaciones regionales euroasiáticas, de las que Rusia forma parte, en la lucha contra las amenazas terroristas: "A raíz de la actividad terrorista sigue extremadamente alarmante la situación en Oriente Próximo, en particular en Siria e Irak. La amenaza terrorista proveniente de allí se extiende, impetuosa, por el continente africano, especialmente a través de Libia, Asia Central, Meridional y Sudoriental también se convierten en escenarios de inhumanos atentados terroristas".

En este sentido, el canciller ruso llamó la atención a que hace varios años el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia creó elpara contrarrestar el terrorismo, en el que participan ya unos 50 Estados y algunas organizaciones internacionales, incluida la Interpol.

Al mismo tiempo, señaló Serguéi Lavrov, provocan preocupación las episódicas incursiones de los terroristas extranjeros en el territorio de los países de Asia Central y el trabajo propagandístico que realizan diferentes organizaciones terroristas, también las vinculadas al ISIS, en la región.

"Esta reunión está dedicada al papel de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la lucha antiterrorista junto con la Organización de las Naciones Unidas", declaró Lavrov.

El Canciller ruso mencionó logros concretos de cada una de las tres organizaciones en la lucha contra el terrorismo internacional.

Mientras, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que el inicio de juicio político en su contra , tras reportes de que pidió a su par ucraniano interferir en las próximas elecciones, es unade los demócratas.

La semana pasada, medios estadounidenses dijeron que un informante del Gobierno presentó una queja después de que Trump durante una llamada telefónica de julio presionó al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, para investigar al hijo del exvicepresidente Joe Biden por posible corrupción.

Joe Biden es precandidato presidencial del opositor Partido Demócrata para las elecciones de 2020 a las que también quiere presentarse Trump.

La jefa de la Cámara baja del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, afirmó que "el presidente debe rendir cuentas; nadie está por encima de la ley".

En tanto, Teherán calificó de irresponsables las acusaciones de Francia, Alemania y el Reino Unido de haber atacado a Arabia Saudí, dado que fueron hechas antes de la investigación del caso.

París, Berlín y Londres publicaron un comunicado conjunto en el que expresan su solidaridad con Washington y depositan en Irán la responsabilidad por el ataque a instalaciones petrolíferas saudíes.

El experto ruso, Borís Dolgov, comentó a Spútnik la polémica desatada entre Teherán y las tres capitales europeas: "La postura anti-iraní de EEUU y sus aliados europeos es continuación de la tendencia de exacerbación de la tirantez y de presión político-militar sobre Irán.

Irán, por su parte, declaró tanto a EEUU como a sus aliados que en caso de un ataque militar responderá con una "guerra total". Y en caso de que esta variante se haga efectiva devendrá en una gran crisis militar de "envergadura regional".

Irán tachó de engaño las acusaciones. El gobierno del país persa destacó que semejantes acusaciones son habituales para EEUU y no causan ningún asombro.

Al mismo tiempo, los presidentes de Rusia y Venezuela, Vladímir Putin y Nicolás Maduro, no examinaron los detalles de la ayuda económica a ese país sudamericano, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El portavoz de la Presidencia precisó que Rusia y Venezuela cooperan en varios ámbitos y esta colaboración continuará.

Maduro llegó a Rusia el 24 de septiembre en una visita de trabajo para incrementar la cooperación y solidaridad entre ambas naciones.

