Putin insta a garantizar la soberanía tecnológica de Rusia

"La competencia global por obtener las tecnologías del futuro ya comenzó (…) Nuestra tarea consiste en no perder tiempo y hacer todo para estar entre los líderes, garantizar la soberanía tecnológica de Rusia y ocupar un lugar digno entre los principales actores en los nuevos mercados", puntualizó el presidente Putin.

"Esperamos que las mayores compañías rusas se conviertan en verdaderos líderes tecnológicos y financieros. La experiencia mundial indica que hasta el 80% de las investigaciones y desarrollos más exitosos corresponde al sector corporativo…".

El presidente Putin mencionó su reciente visita a Italia y habló sobre la experiencia de los italianos: "Ellos eligieron ese camino. Durante el almuerzo de trabajo me dijeron que están orientando a sus principales empresas con participación estatal para que trabajen precisamente en ese terreno", destacó el jefe del Kremlin.

Entre tanto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció a los medios que no impondría las sanciones a Georgia. El periodista georgiano Gueorgui Gabuniya, insultó a Putin en su programa en el canal de televisión Rustavi 2 la noche del 7 de julio. La idea de abrir una investigación contra Gabuniya por injurias a la autoridad fue comentada por el mandatario ruso de la manera siguiente: "Ni siquiera se merece expediente penal alguno, que siga hablando", dijo Putin a los medios.

El 9 de julio, los diputados de la Cámara baja rusa (Duma) aprobaron en una reunión plenaria una declaración que recomienda al Gabinete de Ministros considerar la imposición de sanciones económicas a Georgia. El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, declaró, citado en el comunicado de la Cámara baja, que son "inadmisibles los insultos en relación a nuestro país, las amenazas a nuestros ciudadanos y los insultos a nuestro presidente".

Volodin precisó que la Cámara baja recomienda prohibir la importación de vinos y aguas minerales georgianas, así como limitar las transferencias financieras de Rusia a Georgia, pues éstas se multiplicaron por 1,5 veces en los últimos dos años y en 2018 alcanzaron los 641 millones de dólares.

Mientras, el primer lote de los sistemas de misiles antiaéreos rusos S-400 fue entregado a Turquía este 12 de julio, informó el Ministerio de Defensa del país otomán. Los sistemas se suministran a la base aérea Murted en la provincia de Ankara, añadió la fuente.

Turquía subrayó en repetidas ocasiones que no renunciará a la compra de los S-400, acordada en 2017, pese a la presión de EEUU, que advierte que los sistemas rusos no son compatibles con los estándares de la OTAN. El secretario de Defensa interino de EEUU, Mark Esper, declaró que Turquía no recibirá los aviones estadounidenses F-35 si adquiere los sistemas antiaéreos rusos.

El S-400 es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos. Con un alcance de hasta 400 kilómetros el sistema ruso puede abatir blancos a alturas de hasta 30 kilómetros.

Según el analista militar ruso Yuri Kotenok, Turquía ha dado muestra de entereza y no se dejó someter a toda una andanada de amenazas y chantajes fraguada por EEUU por esta operación clave de venta con Rusia. La operación es de veras, en gran medida, emblemática porque Turquía es miembro de la OTAN, pero decidió adquirir armamento que no es del bloque, indicaba el experto.

Turquía ha importado el sistema S-400, el que por sus características técnicas supera el Patriot de EEUU y otros sistemas de misiles antiaéreos, y de ahí que este sea un paso adelante para la capacidad defensiva de Turquía, resume el analista Yuri Kotenok.

Para Washington será una verdadera pesadilla: la ruta permitirá a Asia comerciar con países europeos al margen de las vías marítimas que, por ahora, aún controla EEUU. Esto privará a ese país de toda esperanza de apartar la Unión Europea de Rusia, acrecentando su propia influencia por cuenta de la ampliación de la OTAN hacia el este,— escribe el portal alemán Telepolis.

Según datos publicados por la fuente, el costo de la construcción de la autopista se estima en 9.500 millones de dólares que, dicho sea de paso, serán aportados por inversores privados. Tal como se supone, el capital invertido se recuperará al cabo de 12 años. La autopista será parte del proyecto "un cinturón, una ruta" impulsado activamente por el gobierno chino y, asimismo, de la estrategia infraestructural del presidente ruso Vladímir Putin.

El ambicioso programa ha sido calculado para seis años. Gracias a él, las regiones rusas en el futuro tendrán mejor comunicación entre sí y la propia Rusia se convertirá en el núcleo del espacio económico euroasiático desde Portugal hasta China,— escribe Telepolis.

Estos y otros temas en "7 Días".