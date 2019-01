Moscú: "La injerencia en la situación en Venezuela es inadmisible"

El presidente Vladímir Putin y los miembros del Consejo de Seguridad de Rusia reiteraron el rechazo a la injerencia externa en Venezuela. "Para Moscú no existe otro Gobierno legítimo que el elegido por el pueblo venezolano", destacó Alexánder Schetinin, director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Exteriores de Rusia.

El 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país. El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro , quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

La Unión Europea llamó a iniciar un proceso político con elecciones libres. A nivel internacional, Rusia, China, Irán y Turquía, entre otros, manifestaron su apoyo al Gobierno venezolano.

La tentativa de EEUU de derrocar al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, puede ocasionar un gran perjuicio a los intereses energéticos de China, principal inversor en la extracción del crudo y principal importador de esta materia prima, opinan expertos.

Entre tanto, el 27 de enero Rusia conmemoró el 75º aniversario del fin del sitio de Leningrado. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha llegado a San Petersburgo para asistir a los eventos conmemorativos.

"El levantamiento del bloqueo de Leningrado es un gran acontecimiento tanto para los ciudadanos de Leningrado y Rusia como para todo el mundo. Para siempre permanecerán en nuestra memoria los 872 días de pruebas terribles e inhumanas que superaron los habitantes de Leningrado”, precisó Putin en un concierto en honor a la fecha memorable.

Mientras, representantes de los países de la UE ignoraron la invitación extendida por los ministerios de Defensa y Exteriores de Rusia para participar en una rueda de prensa en la que fue presentada la información sobre el misil 9M729. En la misma se indicó que su alcance máximo es de 480 km, es decir, no supera el alcance limitado por el Tratado INF.

La UE se había comportado de igual manera con respecto a la crisis en Ucrania, renunciando a una política propia, sumándose a la opinión de EEUU. Bajo el argumento de que supuestamente Moscú violaba el acuerdo INF, Donald Trump anunció que EEUU abandonaría el pacto.

Según Israel, estaba bombardeando los objetivos iraníes de Al Quds en Siria. La parte rusa hizo reiteradas advertencias a Israel. Pero, éste país sigue perpetrando ataques contra bases y depósitos de las Fuerzas Armadas de Irán que operan en territorio sirio.

El Ejército de Siria tampoco permanece de brazos cruzados. Este agravamiento situacional incita a reanudar los contactos al más alto nivel entre Rusia e Israel.

En la Cámara de los Comunes la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, presentó su plan alternativo de salida de la UE. Da la impresión de que se trata de ese mismo plan viejo con algunas explicaciones.

Theresa May intentará aclarar de alguna manera la cuestión de Irlanda del Norte. Es que no se sabe qué pasará en las fronteras y, tal vez, haya que practicar inspecciones aduaneras. Se puede aprovechar a los reservistas, si, de repente, haya que levantar puestos de aduanas en la frontera. La Agencia Bloomberg comunicó que Theresa May, puso a los reservistas en disposición de combate.

Estos y otros temas en '7 Días'.