V. Putin: "Ayudar a los refugiados sirios a regresar a casa no sería tan costoso"

Los temas centrales fueron el arreglo de la crisis en Siria y los suministros de gas ruso a Europa. Los resultados de las conversaciones se dieron a conocer en la conferencia de prensa conjunta. Hasta fines de año Viena presidirá el Consejo de Europa, o sea que es responsable por las resoluciones clave para todo el "viejo mundo".

A la espera del permiso de las autoridades de Dinamarca para la construcción por la ruta principal, la compañía helvética Nord Stream 2 AG, administradora del gasoducto, presentó, en agosto, una solicitud para una ruta alternativa de la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Pero, incluso, sin la bendición de Dinamarca se resolverá el problema del proyecto. Así lo afirmaba con seguridad el presidente Vladimir Putin en la Semana Energética de Rusia. Está ya preparado, y el financiamiento indispensable que requiere dista de ser considerable.

El exespía británico Serguéi Skripal no creía que las autoridades rusas estuvieran detrás de su envenenamiento en Salisbury, escribió el diario The Guardian, citando fragmentos de un libro sobre este hombre. Su autor, el periodista Mark Urban, recuerda la serie de reuniones que mantuvo con Skripal en 2017, un año antes de que el exagente británico fuera envenenado. Skripal apoyaba "la línea del Kremlin en muchos asuntos", especialmente sobre las relaciones tensas entre Moscú y Ucrania. Pero los nuevos datos no influirán de ninguna manera porque toda está trama fue fraguada por consideraciones políticas.

El presidente de EEUU Donald Trump se quejaba de ser injustamente reprochado, por los que tildaba de medios de difusión falseadores que afirmaban que era muy generoso con Rusia, pero con Corea del Norte, desmesuradamente drástico. Trump es un ser ambicioso, por lo que esto no lo complace, pero está metido en el aprieto del sistema político norteamericano. Pero, al mismo tiempo, es imposible imaginar a Trump como un "luchador contra el sistema". En un sistema tan arraigado, el presidente no puede llegar a ser "el lucifer de la tabaquera".

El servicio de prensa del Gobierno ruso declaró el inicio del estudio de la disminución de la dependencia de la economía del dólar, incluso por medio del estímulo de las transacciones en moneda nacional. Se trata de la estimulación de los productores y exportadores que operarán en rublos. Esto significa que, teniendo conocimiento de los riesgos que entraña el uso del dólar como medio de pago, las autoridades rusas tratan de minimizarlos.

