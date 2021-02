Una batalla ganada, pero la guerra continúa: advierten de nuevos ataques contra Sputnik V

El éxito de la fase final de los ensayos clínicos de Sputnik V, confirmado por la prestigiosa revista médica The Lancet, pone punto final a la cuestión de la eficacia y seguridad de la vacuna anticovid rusa. No obstante, las fuerzas promotoras de la campaña de desprestigio contra el fármaco no se darán por vencidas, según el analista Walter Goobar.