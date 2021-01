Occidente defiende a Navalni que "utiliza a los niños como escudos humanos"

Lo que defienden Europa y EEUU: un bloguero prófugo de la justicia, imputado por delitos de estafa y apropiación ilícita de fondos, y que en plena pandemia organiza manifestaciones no autorizadas y en las que utiliza a menores como escudos humanos, tal como hacen los terroristas. Es lo que avalan, cuando defienden al bloguero Alexéi Navalni.

¿Defiende Occidente a un delincuente común?

Las cosas son tan claras en el caso Navalni, que pone a Occidente frente al espejo. Y la imagen que devuelve ese espejo es la de unos países que están defendiendo a un prófugo de la justicia. Defienden a alguien que el 29 de diciembre de 2020 fue declarado en busca y captura por múltiples violaciones de su libertad condicional, según el Servicio Penitenciario Federal, y que el 23 de enero convocó a unas protestas no autorizadas utilizando a menores.

Y en este caso en su evasión a la justicia no cabe la 'disculpa' de su convalecencia berlinesa tras la descompensación que sufrió en pleno vuelo interno en Rusia por un trastorno metabólico, disfrazado desde Alemania como un presunto envenenamiento. Un presunto envenenamiento que derivó en una serie de sanciones por parte de Occidente , apalancadas desde Berlín en yunta con París, y del cual como prueba sólo soltaron un puñado de palabras al aire, sin más: ni siquiera tuvieron la mínima coherencia al indicar de dónde provendría la sustancia: pasaron de un vaso de té, a unas botellas de agua, y luego a los calzoncillos del bloguero.

Y no cabe la disculpa de su evasión a la justicia rusa, en primer lugar porque fue dado de alta en el mes de septiembre de la clínica Charité, y las comparecencias a las que se ausentó eran posteriores. Por eso, es que tras pisar suelo ruso, el 17 de enero, fue encarcelado en prisión preventiva por 30 días, a la espera de que un tribunal decida si merece una condena real por haber violado la condicionalidad de una sentencia anterior.

Los cómplices de las protestas no autorizadas

No contento con haber violado la condicional, inmediatamente Navalni convocó a protestas no autorizadas en varias ciudades del país para el día 23 de enero, con el apoyo del Gobierno de EEUU, cuya Embajada en Rusia publicó un día antes en sus redes sociales, el itinerario de las protestas, bajo la excusa de estar dirigidas a ciudadanos estadounidenses residentes en Rusia a evitar esas rutas. Algo que el Gobierno ruso no se lo tragó. Otra clara injerencia de EEUU en un país extranjero. Otra clara injerencia de EEUU en Rusia. Pero la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, puso negro sobre blanco.

"Ni siquiera los organizadores lo anunciaron. […] Se pueden imaginar qué hubiera pasado si la Embajada de Rusia en Washington hubiera publicado el esquema de las protestas indicando que deberían confluir, por ejemplo en el Capitolio […], hubiera habido amenazas de sanciones y expulsiones de diplomáticos rusos", manifestó Zajárova.

Sin embargo, Occidente es pertinaz en la injerencia en asuntos internos de otros países, y los casos más claros son los ya mencionados de EEUU, Alemania, Francia, del español Josep Borrell –en su papel de jefe de la diplomacia europea– un fijo en arremeter contra Moscú, pero ahora también se suma España al baile de la defensa de un prófugo de la justicia.

A su llegada al Consejo de Exteriores de la UE, la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, exhortó a Rusia a respetar los derechos humanos y las libertades en el caso Navalni.

"Los que analizamos desde fuera, no sé si todo el mundo tiene conciencia de lo que es este tipo [Navalni], lo que representa este señor, este delincuente, y el entramado que hay detrás", advierte el analista internacional Juan Aguilar.

No sorprende entonces que los medios estatales de ese país, como Televisión Española [RTVE] o Radio Nacional de España, hayan adoptado una visión absolutamente parcializada en sus informes, sin mencionar la versión de Rusia sobre el asunto, tal como sí lo hace Sputnik, que presenta, tanto la versión rusa como europea sobre el caso Navalni.

Tanto en Televisión Española, como en Radio Nacional de España, dan por sentado lo del 'envenenamiento', de lo que tampoco presentan pruebas, y colocando al bloguero poco menos que como un héroe: 'Navalni regresa a Rusia a pesar de la amenaza de detención del Kremlin' , titulaban en Radio Nacional. Si hubiera un poco de seriedad y profesionalismo, informarían que la detención se debía a que se trataba de un prófugo de la justicia, y en todo caso, el Kremlin no detiene a nadie, lo hace la justicia. Tampoco hablan estos medios españoles, ni la ministra González Laya, sobre la utilización de menores por parte de Navalni en las protestas.

En este sentido, el presidente ruso, Vladímir Putin, destacó que es inadmisible involucrar a los menores de edad en protestas no autorizadas. "No se puede poner adelante a los menores, es lo mismo que hacen los terroristas cuando se escudan con mujeres y niños".

"Evidentemente los utilizan como escudos humanos: ellos saben perfectamente que si detienes a un menor, o le das un porrazo en una acción de antidisturbios, o recibe cualquier daño, se cae, o lo que sea, los padres, amigos, familiares dirán 'fíjate que han reprimido a los menores, a los niños'. Imagínate la prensa occidental", apunta Aguilar al respecto.

"El señor Navalni está utilizando a los niños como escudos humanos para sus provocaciones, y esto es absolutamente criminal, que es lo propio del personaje", subraya Aguilar.

Sólo China estuvo a la altura de las circunstancias al comentar los hechos: "China se opone firmemente a la injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano", declaró el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, al comentar la declaración de la Embajada de EEUU en Moscú sobre las protestas no autorizadas en Rusia que tuvieron lugar el pasado 23 de enero, que de paso sirve como mensaje para Europa: el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, también pidió imponer sanciones "efectivas" contra Rusia. Por supuesto que nunca se le ha escuchado hablar sobre la represión a protestas no autorizadas en Francia, o las más recientes protestas no autorizadas en Holanda. Ni a él, ni a nadie más en Europa o EEUU.

Aguilar avisa que "en cualquier país europeo, cuando se convocan manifestaciones a sabiendas de que no autorizadas, hay represión: basta ver por ejemplo la salvaje represión de la policía neerlandesa con el tema de la manifestación contra los confinamientos. Heridos, utilización de carros de agua, gases lacrimógenos, métodos antidisturbios agresivos, y casi 300 detenidos. Eso es represión también. Lo cual el Departamento de Estado de EEUU no va decir nada porque son sus lacayos".

Hay protestas, y protestas

Putin también tuvo que poner negro sobre blanco sobre las protestas no autorizadas, citando como ejemplo las protestas no autorizadas en EEUU que derivaron en el asalto al Capitolio: "Allí en Washington tomaron el Parlamento. ¿Qué hacen con esta gente? Como dijo uno de los jefes del FBI: 'Tenemos brazos largos, atraparemos a todo el mundo, capturaremos a todo el mundo, meteremos a todo el mundo en la cárcel'. De 15 a 25 años por terrorismo interno. Es decir, también salieron con lemas políticos. Pero fuera de la ley. ¿Debería permitirse todo fuera del marco de la ley? No". Zasca.

Aguilar incide en que "hemos visto las imágenes [de las protestas en Rusia] cómo provocadores profesionales y entrenados, sabían cómo romper la línea de la Policía, o cometían una agresión para obligar a los policías a cargar contra los manifestantes, y así provocar los disturbios. Incluso hay testimonios de ellos de que buscaban que hubiera detenidos".

"Después de ver todo esto, uno piensa, cómo se organiza. Porque yo puedo asegurar que en el mundo sindical, estudiantil, incluso político, en muchos países de Europa las organizaciones no tienen los medios y las posibilidades de enviar drones a determinados sitios [sobre el caso de la presunta mansión de Putin], de tener blogs a mansalva, de tener a señores que viajan de un sitio para otro, incluso si 'los envenenan', les ponen aviones medicalizados. ¿Quién financia todo esto? ¿Cuál es el aparato de financiación de las actividades de este señor, que no tiene ni oficio ni beneficio, que es un bloguero, este señor no trabaja, es un vago: vive a cuenta de alguien que paga. Y hay que buscar a esos que pagan, hay que buscar a esos que permiten que a los niños se les intoxique para que vayan de fiesta a una protesta no autorizada. Eso es lo que hay que investigar", sentencia Juan Aguilar.