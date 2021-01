Acusan a "burócratas europeos" de "jugar con la salud" de la ciudadanía al ignorar la vacuna rusa Sputnik V

Según Mouriño, presidente del grupo español Iberatlantic Global Corporation, socio en la distribución de los fármacos rusos contra el COVID-19, el modelo mediante el cual se cedió la compra de vacunas a "burócratas en Bruselas", argumentándose que la adquisición conjunta permite una capacidad negociadora mayor que la que pudiera tener cada país miembro en solitario, demostró su ineptitud.

En este contexto citó el caso de España , que no tiene "ni el 2% de la población vacunada, con una alarmante insuficiencia en los suministros de las farmacéuticas como Pfizer o Moderna", algo que representa un dramático contraste con las "falsas" promesas de "conseguir mejores condiciones y mejor acceso" mediante el mecanismo comunitario para la adquisición centralizada.

Al mismo tiempo, "países mucho mas pequeños que España, por ejemplo, Israel o Emiratos Árabes, tienen en este momento prácticamente el 30% de su población vacunada", apuntó Mouriño, al llamar a los Gobiernos comunitarios a dedicarse a retomar la soberanía en cuestiones relativas a la preservación del derecho a la vida y a la salud de sus ciudadanos.

"Yo he votado en las elecciones en España para tener un Gobierno que ejerza los derechos que tenemos los ciudadanos, y no uno que los deje y los ceda unilateralmente a unos burócratas en Bruselas [a los] que nadie hemos votado, que no sabemos quiénes son, y que negocian en nombre de la soberanía de los distintos países europeos", recalcó.

De acuerdo a Mouriño, la postura adoptada por las autoridades europeas, que nunca han querido negociar con Rusia la compra de Sputnik V —y ello pese a la escasez de vacunas "seguras y eficaces" en el mercado comunitario—, va en "detrimento de la salud de los ciudadanos europeos y de los españoles en particular", algo que obedecería a "intereses geopolíticos".

"Si la explicación es en clave geopolítica, los ciudadanos europeos tienen razones para estar muy enfadados, es decir, estamos hablando de vidas humanas, de familias rotas, de sufrimiento en una escala inimaginable. Además, tenemos unos efectos económicos terribles, es decir, la cantidad de gente que va a morir y que va a pasarlo mal por los efectos económicos que esta pandemia está generando es también inmensa e ingente. Por lo tanto, no quiero pensar que aquí hayan primado mezquinos intereses geopolíticos. Jugar con la salud de las personas y de los pueblos es inadmisible", recalcó.

Asimismo, enfatizó que tampoco resiste ninguna crítica el argumento de que el mecanismo de la compra centralizada permite conseguir mejores precios: un descuento de "unos pocos dólares por dosis" permitiría ahorrar "algunas decenas de millones o, como mucho, unos cientos de millones", cuando "el impacto en la economía es sólo en un país como España de 120.000 millones este año".

Finalmente, Mouriño volvió a instar a diversificar la compra de vacunas, insistiendo en que se "tiene que ir a un cóctel" de distintas soluciones "para atender a millones de ciudadanos que tienen que vacunarse en tan poco tiempo".

"Y nosotros, en cambio, en Europa hemos cercenado dos terceras partes de los desarrolladores, los desarrolladores chinos y rusos, y hemos puesto todos los huevos en la misma cesta que son, básicamente, empresas farmacéuticas norteamericanas —a día de hoy, las dos que están vendiendo en el mercado europeo es Pfizer o Moderna—, e incluso las vacunas que vienen en los próximos meses también son anglosajonas. Es decir, tenemos todos los huevos puestos en esa cesta, y da la sensación de que la cesta se ha caído y que los huevos se han roto", sentenció.