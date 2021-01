"Trump podría ser el gran líder de la ultraderecha que no fue Nixon"

La finalidad de la luz verde al impeachment contra Donald Trump sería la de prevenir que el Partido Republicano caiga entero en sus manos, según el Dr. en Ciencias Políticas Bruno Lima Rocha Beaklini, al indicar que si no se le retiran sus derechos políticos, el clima político arderá en Washington durante los próximos cuatro años.

Razones

Los motivos que alegaron quienes quieren echar del templo de la política a Trump, van desde sus reiteradas denuncias de fraude electoral, hasta lo que entienden como un llamado al asalto del Capitolio del pasado 6 de enero, fundado en el discurso pronunciado por el magnate la mañana de ese día.

La resolución del juicio político reza: "El presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de EEUU y sus instituciones de Gobierno. Amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió con la transición pacífica del poder y puso en peligro una rama coordinada del Gobierno. De ese modo, traicionó su confianza como presidente, para agravio manifiesto del pueblo estadounidense". Un extremo que Trump decidió no comentar.

"Los republicanos abrieron una cueva de una fauna muy rara y muy complicada, que va desde los tradicionales supremacistas blancos, hasta simpatizantes sionistas, incluyendo a conspiracionistas de Q-Anon, la derecha católica, derecha protestante, ultraderecha de cubanos [americanos], […] liderados por una clase que no entiende de globalización. Todo esto junto, puede generar que Trump sea el gran líder de la ultraderecha, el gran líder que no fue Nixon, que no fue Reagan, quien fue un líder del establishment", opina al respecto Lima Rocha Beaklini.

El analista menciona que dos años antes de ser asesinado, el general iraní Qasem Soleimani brindó un discurso en el cual calificó a Trump como un manager de casinos.

El futuro inmediato

Al referirse a las diversas corrientes que han convergido en el Partido Republicano de la mano de Donald Trump, el Dr. Lima Rocha Beaklini observa que "esta gente no tiene límites para sus apuestas, y creo yo que si no sale el impeachment, si Trump no pierde sus derechos políticos, va a librar una batalla judicial increíble con su oposición, y con esto va a movilizar a esta 'fauna'", advierte.

Ante la interrogante sobre qué panorama político podría esperarle a EEUU durante la próxima legislatura, con un Trump presente en la vida política de Washington, el analista da una respuesta contundente:

"Si no sacan los derechos políticos a Trump, esto se va a pudrir, hablándote en criollo", sentencia el Dr. en Ciencias Políticas Bruno Lima Rocha Beaklini.