Trump: ¿mártir o demonio?

Ante las dudas que suscita la transparencia de las últimas presidenciales de EEUU y la censura a la que está sometido Donald Trump, quien además enfrenta un impeachment, su figura está adquiriendo rasgos de mártir. Pero no hay que engañarse, ya que el balance de su gestión habla de lo contrario, según el analista Guadi Calvo.

Calvo, especialista argentino en Oriente Medio, África y Asia, señaló que sí es cierto —"muy entre comillas"— que Trump "no ha hecho nada grave en comparación a sus antecesores", es decir, "no ha invadido otros países" ni "ha bombardeado de manera excesiva como lo han hecho los Bush, los Clinton u Obama". Algo que no quita que su presidencia haya sido un "desastre", tanto en el plano interno, como en el externo.

En este último contexto, apuntó que el saliente inquilino de la Casa Blanca no ha resuelto "ni siquiera a medias" el conflicto de Afganistán , donde la firma de un acuerdo de paz entre EEUU y los talibanes "postergó" el problema.

"Los talibanes volverán a entrar a Kabul y van a pretender establecer la sharia como forma de gobierno, y eso nuevamente va a generar más sangrías de las que hay en Afganistán, donde sigue habiendo de manera permanente atentados, no solamente del Estado Islámico que está actuando en el país, sino también los propios talibanes", recalcó.

Constató asimismo que Trump tampoco ha retirado las tropas norteamericanas de Siria, donde "siguen enfrascadas en la lucha por las áreas de petróleo", robándolo al pueblo sirio.

"De Yemen ni hablar: el genocidio realizado materialmente por Arabia Saudí, y alentado por Israel y EEUU, sigue en plena ejecución", agregó.

También resaltó el caso de Somalia, donde los bombardeos estadounidenses contra el grupo yihadista Al Shabab "no han logrado nada", ya que los terroristas "siguen actuando de manera absolutamente libre y operando cada vez con más violencia".

"Y ahora se retiran, dejando a Somalia prácticamente en manos de este grupo vinculado a Al Qaeda", enfatizó.

Además, Calvo mencionó el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, un hecho con el que Trump ha provocado "la irritación de los musulmanes", que tienen en esa ciudad "el tercer lugar sagrado del Islam".

Finalmente, el analista señaló el reconocimiento por parte de Trump de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, un paso que "ha despertado una guerra que estaba prácticamente callada desde 1991".

Para Guadi Calvo todo apunta a que la gestión de Joe Biden igual será desastrosa. Recordó que el próximo mandatario estadounidense "fue vicepresidente de Obama", cuyas políticas exteriores "han sido de muchísima violencia". Pero incluso si quisiera avanzar por el camino de la paz, sería difícil por "las minas bien establecidas" que le deja Trump, concluyó el especialista.