Sputnik V, atacado sin éxito por un ejército de 'trolls'

Un ejército de 'trolls' ha invadido las redes sociales con el claro objetivo de provocar el miedo y rechazo a la vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V, donde las 'fake news' que se están difundiendo no son nada inocentes, sino que ponen en peligro las vidas de quienes se dejan llevar por ellas y se quedan sin protección alguna ante el COVID-19.

En Rusia ya hay más de 800.000 ciudadanos vacunados con Sputnik V, sin que se hayan registrado casos que pongan en duda la seguridad y eficacia del fármaco. Un éxito que aparentemente no agrada a todos, habiendo una campaña de desprestigio denunciada incluso por el Kremlin y el Ministerio de Defensa ruso.

Una campaña que, no obstante, no parece demasiada eficaz. Particularmente, debido a la 'calidad' de argumentos que ofrecen sus ejecutores.

El caso de la internauta Ofelia Ruiz es ejemplar en este sentido. Comentando la publicación en Facebookde una profesora rusa sobre la experiencia de haber recibido las dos dosis de Sputnik V, la supuesta "ama de casa" afirmó que la vacuna "ya mató a 3 personas". Preguntada por Radio Sputnik sobre la fuente, respondió: "No puedo compartir ninguna clase de información, porque ya me advirtieron que una infracción más y me bloquean la cuenta".

Un bloqueo que sí sería lamentable, ya que dejaría a la gente sin la posibilidad de ver la 'calidad' de 'argumentos' de quienes promueven el rechazo a Sputnik V.

Mientras, cada vez más países optan por la vacuna rusa, entre ellos algunos latinoamericanos.

En Argentina, por ejemplo, ya se aplicaron más de 30.000 dosis de Sputnik V. Bolivia también firmó un contrato con Rusia para la adquisición de 5,2 millones de dosis del fármaco. Por su parte, Venezuela tiene que recibir 10 millones de dosis en el primer trimestre de 2021.

En conversación con Radio Sputnik, el analista venezolano Ángel Tortolero, profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, calificó la llegada de Sputnik V a Latinoamérica como "una luz al final del túnel", afirmando que "los pueblos libres del mundo, entre ellos Venezuela, celebran la llegada de la vacuna a pesar de las campañas de infamias en su contra".