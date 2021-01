EEUU y el Sahara Occidental: "Políticas de un mandatario moribundo"

Nefasto

Cuando Trump, vio que indefectiblemente le mostraban la puerta de salida de la Casa Blanca, tomó esa decisión capaz de afectar drásticamente la geopolítica mundial. Su método empleado para tal fin de acuerdo a varios analistas, el chantaje.

Son "políticas de un mandatario moribundo, un presidente derrotado en su intento de reelección, que a pesar de la agonía de su Administración no deja de generar desestabilización en amplias partes del planeta", reflexiona al respecto el analista internacional Pablo Jofré Leal. Añade que en este caso, la desestabilización se genera en una zona que desde el año 1975 vive un proceso –denominado por las propias Naciones Unidas– de descolonización.

Jofré Leal abunda que "un proceso de descolonización implica que la potencia administradora anterior, en este caso España, debía conducir la autodeterminación al pueblo saharaui hacia su completa independencia. Cuestión que no se logró, no porque no quisiera el pueblo saharaui, sino porque los intereses de España, Marruecos, Francia, y de los propios EEUU, frenaron los anhelos de independencia del pueblo saharaui".

El resto de la historia es conocida. "Se genera una guerra hasta el año 1991 en la cual se logra un cese al fuego que se mantiene hasta 'el día de hoy' bajo una promesa muy clara y muy precisa: se establece una misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, llamada MINURSO, para llevar adelante el proceso del referéndum de autodeterminación: 29 años, cero avance, freno absoluto, y más aún, la continuación del proceso de colonización y ocupación del Sahara Occidental por parte de Marruecos con el aval de Francia, de EEUU, y el silencio de obsequioso de España", apunta el también periodista.

Jofré Leal se refiere a los chantajes permanentes de Marruecos. El "chantaje de la inmigración de permitir que los subsaharianos ingresen [a España] por Ceuta y Melilla, o que pasen libres a Canarias , o incluso la libertad absoluta del tráfico de drogas, del cual Marruecos es el principal proveedor de Europa en el tema hachís, por ejemplo".

Otra de las piedras angulares de las estrategia de Marruecos en la región, de acuerdo al analista, es "generar desacuerdos en los convenios pesqueros ilegales frente a las costas del territorio ocupado del Sahara Occidental. Los convenios pesqueros son con la Unión Europea, [a quien Marruecos] les permite faenar frente a las cosas del Sahara Occidental en lo que son los caladeros mas ricos del mundo. Y por tanto hay aquí una violación clara de la Unión Europea que permite que sus barcos, en virtud de la serie de beneficios que tienen con los subsidios que poseen, generen la explotación y el expolio de los recursos del Sahara".

¿Bombazo de Trump con efecto dominó?

La decisión de Trump de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental ya tiene sus consecuencias, de acuerdo a Jofre Leal. "Argelia ha definido que esto representa un peligro para su propia seguridad interna. Su Gobierno ha denunciado que Israel, a través de esta normalización con Marruecos, representa una amenaza en sus fronteras".

"Estamos hablando de reeditar conflictos en la zona del Magreb a partir de la presencia, ya sea política, diplomática, con asesores, como ha sido permanentemente la de Israel. Israel fue la que proporcionó la logística y la tecnología para construir el muro que separa los territorios ocupados del Sahara Occidental, de los territorios liberados: 2700 kilómetros de muro. Argelia es muy consciente de que Israel representa un peligro en África por su política expansionista", avisa el analista.

Jofré Leal opina que este movimiento de EEUU puede generar un momento de tensión muy grave en el Magreb, de reeditar el conflicto entre Marruecos y Argelia, donde las fuerzas saharauis tienen gran parte de su población en los territorios y campamentos de refugiados en el sur de Argelia, y donde se puede desencadenar una nueva guerra en esa zona del Magreb y acrecentar el peligro de fuerzas terroristas que lleguen en apoyo de Marruecos y de esta ocupación del pueblo saharaui.

"No es casual que los Emiratos Árabes Unidos, que Bahréin y que Arabia Saudí, apoyen la conformación de grupos terroristas que actúan en el Magreb. Estamos en una situación muy compleja, muy delicada, muy peligrosa, acrecentada por esta decisión de EEUU de favorecer a su aliado, a su 'hijo putativo' como es Israel […] y a ese Estado ocupante como es Marruecos, para 'otorgarle' la soberanía de un territorio que no le pertenece", subraya Pablo Jofré Leal.