2020: EEUU, "un ejemplo de democracia chapucera y bananera"

Catástrofe

Aguilar explica todo el mundo diría que la pandemia del Covid-19, que llego a paralizar al planeta entero, fue lo más trascendente que pasó en el año 2020. "Y aunque eso pueda caracterizar a cualquier persona cuando se le refiere al 2020, como que va a pasar a la historia como el año maldito, [la pandemia] es una cosa ajena a lo humano".

"La pandemia ha sido una situación catastrófica, igual que si hubiera habido un grandísimo terremoto o la caída de un meteorito, o situaciones parecidas. Son cosas ajenas al mundo de las decisiones humanas, de la política, de la sociología, de la economía", advierte el analista, respecto a lo que realmente a su entender, fue lo más trascendente que aconteció el pasado año.

En este sentido, Aguilar resume que "si algo va a caracterizar al 2020 para lo que pueda ocurrir al mundo de las relaciones humanas, de las decisiones internacionales hacia el 2021 y posteriores, sin duda son las elecciones estadounidenses, porque ha sido un cambio, en cierto sentido, imprevisto. Sin duda la epidemia también ha tenido algo que ver [en el resultado de los comicios], pero ha sido un cambio imprevisto que va a modificar la jefatura y la dirección política de la principal potencia [al menos hasta el momento] del mundo.

Democracia en EEUU: ¿'viejos valores'?

2020 también sirvió para tener un acercamiento a la verdadera catadura de la democracia en EEUU, un país que históricamente ha iniciado muchos conflictos internacionales alrededor del mundo para 'exportar' o 'implantar' su modelo de 'democracia', que ahora está en entredicho y se ha convertido en un caramelo envenenado para su 'propio organismo'.

El ejemplo que ha dado en 2020 EEUU en este sentido "ha sido el de una democracia chapucera. Algunos lo dicen claramente: el de una democracia bananera", remacha Aguilar.

El experto razona "que las elecciones se celebraran en el mes de noviembre y estemos todavía a día de hoy con la discusión de si realmente ha habido fraude o no, y con un enfrentamiento y una fractura social impresionante en el país, indica realmente lo débiles que eran las estructuras políticas estadounidenses".

"Es decir, es un modelo de democracia [el de EEUU] –no vamos a dudar tampoco que tenga valores democráticos– que se ha visto que funcionaba muy bien mientras las élites estaban unidas. Es claramente una democracia oligárquica donde hay una serie de élites que dominan los poderes económicos, sociales, mediáticos, militares, etc", donde "de alguna forma siempre ha habido un reparto de poder, todo dentro de una gran estabilidad. […] No había una fractura, eso no escenificaba", advierte el analista.

'Melting pot': el 'padre de la criatura'

Esa fractura a la que alude Aguilar "ahora se escenifica porque en EEUU ha habido una fractura social tremenda. Es una cosa que se ha ido fraguando con los años. Entre la vieja sociedad blanca, protestante, y ese melting pot de mezclas culturales, raciales, religiosas y demás".

"En las calles no se ha expresado más, que el enfrentamiento entre las élites", remacha Juan Aguilar.

"Este melting pot, el proyecto norteamericano, tendría que haber dado lugar a lo que podríamos denominar 'el pueblo estadounidense', pero no ha sido así. Lo que hemos visto es que al final hay muchas comunidades que interrelacionan poco entre sí, que hay segregación, que hay división. Todo esto lleva a tres factores: a un debilitamiento de la sociedad, a una inestabilidad política creciente, y a una guerra civil larvada, que en los últimos meses del 2020 hemos ido viendo en multitud de enfrentamientos, disturbios –que se han producido por diversas causas–, que muchas veces no han sido más que la espoleta que ha dado lugar a la explosión", señala.