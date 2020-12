Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, ejemplo de cooperación académica con Latinoamérica

En este contexto, se destaca el caso de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia (UESOR) en la ciudad de Kursk, entre cuyos proyectos está la próxima inauguración de la Academia Espacial Centroamericana.

El rector de la universidad, Serguéi Yemeliánov, adelantó a Radio Sputnik que se inauguraría en Guatemala el próximo 12 de abril en que se celebra el Día de la Cosmonáutica, e impartirá clases a niños y jóvenes centroamericanos con el fin de estimular y promover el aprendizaje y la aplicación de la ciencia aeroespacial.

"Los mejores estudiantes podrán ir a estudiar a nuestra universidad mediante becas que ofrece el Gobierno ruso", señaló.

La Academia Espacial Centroamericana se sumará a la larga lista de avances conseguidos por la UESOR —que cuenta con el Centro de Cooperación Científico–Técnica e Innovadora con Países Iberoamericanos — en su colaboración con Latinoamérica.

Entre ellos sobresale la construcción conjunta con la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú del nanosatélite Chasqui 1 que permite captar imágenes de alta resolución de la Tierra, puesto en órbita en 2014 por un transbordador ruso.

También se lanzaron dos satélites con la Universidad UTE de Ecuador, el primero de ellos diseñado y desarrollado de forma conjunta, al tiempo que el segundo fue elaborado completamente por la parte ecuatoriana gracias a la experiencia adquirida con su socio ruso.

Serguéi Yemeliánov cuenta que la idea de comenzar la cooperación con América Latina surgió en 2007.

"Cuando llegamos por primera vez a Latinoamérica para presentar nuestros programas de educación espacial, descubrimos que nuestras contrapartes ni siquiera imaginaban que el primer hombre en salir al espacio fuera un ruso, Yuri Gagarin, algo que nos obligó a llevar a cabo una cierta labor para que supieran hechos, como que los primeros desarrollos en el campo de la exploración espacial fueron realizados por nuestro gran científico Konstantín Tsiolkovski", comunicó.

Ahora, años después, constata que el esfuerzo para que en América Latina "descubran Rusia, su educación de calidad" y que es una nación amiga —que requirió de unas "inversiones humanas y financieras" nada despreciables, con constantes "vuelos de 13 horas, a veces con escalas"— no fue en vano.

Hoy esta universidad "multidisciplinaria, que ofrece desde la educación musical, hasta la espacial", acoge a más de 100 estudiantes latinoamericanos "de Bolivia, Brasil, Venezuela, Guatemala, Colombia, Perú, El Salvador y Ecuador".

Entre ellos, hay "dos excelentes barítonos, jóvenes ecuatorianos, y una brillante joven soprano guatemalteca".

Pero la mayoría de los chicos cursan estudios en el área de altas tecnologías, por ejemplo, en la cátedra de Construcción de Dispositivos Espaciales y Sistemas de Comunicación. En este sentido, Serguéi Yemeliánov subrayó que "el cosmos es un área multifacética que abarca campos como la energía, la ingeniería mecánica, el desarrollo de tecnologías de computación electrónica, la ingeniería de software", entre otros.

"Actualmente, 10 estudiantes ecuatorianos están cursando estudios de doctorado, la mayoría de ellos en el área de ingeniería", mencionó.

Continuando con el tema de estudiantes ecuatorianos, cuya comunidad es la más numerosa en la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, Serguéi Yemeliánov resaltó que llegan ya 'armados' con el idioma ruso.

"Fuimos los primeros en abrir una escuela de ruso en Ecuador con la idea de preparar a los jóvenes antes de que llegaran a estudiar en Rusia, pero resultó que sus primeros estudiantes fueron representantes de grandes negocios ecuatorianos del sector de exportaciones de flores, café o bananas", anotó.

Finalmente, el rector apuntó que el objetivo que se plantea es brindar "una educación de calidad, para no tener vergüenza, ni por la Universidad en particular, ni por Rusia en general".

"Recibimos calurosamente a los jóvenes que llegan de Latinoamérica y les ayudamos a adaptarse a las realidades del país, conocer Kursk, sus lugares históricos, o cómo comprar en una tienda. Es decir, les explicamos todo lo que necesita una persona que viene a un país absolutamente distinto, situado a miles de kilómetros de sus casas para que no se sientan abandonados. A veces ocurre que desmatriculamos a estudiantes en caso de que no quieran estudiar. Como rector, no dejo de repetir: 'Han llegado para estudiar y estudien, les ofrecemos todas las condiciones para ello'. Me gustaría que al volver a su país, su nivel de conocimientos fuera tan alto que todo el mundo les preguntara de dónde egresaron y mencionaran nuestra universidad, así como que avanzaran en sus carreras hasta ocupar los cargos más altos, incluido el sillón presidencial de sus respectivas naciones", concluyó Serguéi Yemeliánov, quien este año fue distinguido entre los mejores rectores de Rusia.