Asesinato de científico iraní: "Estamos al borde de un gran conflicto"

Diplomacias y diplomacias

La palabra pronunciada, escrita, o callada, es el eje que vertebra a la diplomacia. En este sentido, el alto representante de la diplomacia de la Unión Europea, el español Josep Borrell, denominó a este acto terrorista como 'acto delictivo'.

Dice el comunicado de Borrell: "El 27 de noviembre de 2020 en Absard, Irán, un funcionario del Gobierno iraní y varios civiles fueron asesinados en una serie de ataques violentos. Esto es uny va en contra del principio de respeto de los derechos humanos que defiende la UE".

Si bien un atentado terrorista es un 'acto delictivo', podría considerarse como una forma 'vaga' de denominar, y también de simplificar un acto que puede acarrear consecuencias devastadoras para gran parte del mundo. Porque 'actos delictivos' hay de todo tipo y calibre, es muy genérico, pero decir 'acto terrorista', ya es algo muy concreto.

Luego, aparecen los países que llaman a las cosas por su nombre. "Expresamos una profunda preocupación en relación con el carácter provocativo de este acto terrorista, claramente dirigido a desestabilizar la situación y exacerbar el potencial de un conflicto en la región", manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.

Otros ejemplos. El político turco, Mustafa Sentop, escribió en su cuenta de Twitter: "El asesinato del científico iraní fue un acto de terrorismo. No importa si fue cometido por una organización ilegal o 'legal' o un estado". Mientras, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying, declaró: "China está conmocionada por el asesinato del científico iraní Mohsen Fajrizade y condena este crimen violento". Muchos otros países también lo calificaron como acto terrorista, como los casos de Venezuela, Cuba.

Cómo será de grave la cosa como para que el exdirector de la CIA, John Brennan, se mojó más que los países de la UE: calificó el atentado acto "criminal" y "altamente imprudente".

Después, cierto tipo de reacciones esperadas. "No tengo ni idea de quién lo hizo. No es que mis labios estén sellados porque sea responsable, realmente no tengo ni idea", soltó el ministro del Gabinete para Asuntos de Asentamientos de Israel, Tzachi Hanegbi, un hombre del riñón de Netanyahu.

En tanto, el presidente de EEUU dejó ver las patas a la sota: retuiteó comentarios de otros usuarios sobre el asesinato, incluido al menos uno que afirmaba que el científico había sido "buscado durante muchos años por el Mossad". Más claro, agua.

Por supuesto que no faltaron las reacciones de gente que parece hecha de otra madera: "El régimen terrorista de Irán busca crear armas nucleares para usarlas con fines terroristas. Ante tal amenaza, un ataque preventivo está plenamente justificado", tuiteó el exasesor de Seguridad Nacional del presidente de EEUU, John Bolton.

Alta tensión

En lo que casi todos coincidieron es que este acto terrorista podría causar un conflicto a gran escala y de consecuencias insospechadas en Oriente Medio. Algo con lo que coincide el analista internacional Eduardo Luque.

Luque hace una valoración ética: "Asesinar a un civil en estas circunstancias, cuando no hay una declaración de guerra, es realmente una violación de los más elementales derechos humanos". Sin embargo, añade que es un tipo de acciones a las que lamentablemente el mundo está acostumbrado, al indicar que no es el primer científico iraní asesinado "y siempre ha sido el régimen de Israel el beneficiario de esta situación".

Pese a que Luque admite la beligerancia de Israel que constantemente lanza ataques contra sus vecinos, una respuesta desproporcionada o equivocada por parte de Irán por el asesinato de Fajrizade, puede servir como excusa para una acción militar mayor por parte de EEUU.

"Pensemos que Irán no es como Irak en la época de Saddam Hussein: ahora tiene amigos muy poderosos que no van a dejarlo aislado, por más que Israel y EEUU quieran. Así que cualquier ataque a Irán, o cualquier conflagración entre Irán y alguno de sus vecinos agresores, puede provocar una escalada incontrolada e incontrolable" avisa Eduardo Luque.

"Estamos al borde de un gran conflicto", concluye.