Sáhara Occidental: "La ONU es la responsable principal de su situación"

La República Árabe Saharaui Democrática y Marruecos vuelven a estar en guerra tras un armisticio de casi 30 años. La causa de fondo, es que aún no se haya realizado el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, algo que es de exclusiva responsabilidad de la ONU que se ha desentendido del asunto, según el analista Pablo Jofré Leal.

Contexto

En el año 1975 hubo una invasión por parte de Marruecos y de Mauritania a los territorios de la excolonia española llamada Sáhara Occidental, que debía ser descolonizada y pasar hacia un proceso de autodeterminación, algo que no se produjo, explica el analista internacional Pablo Jofré Leal, al indicar que mediante los acuerdos de Madrid de 1975, España determinó la entrega de esos territorios a Marruecos y a Mauritania.

Actualidad

"Tras una verdadera traición de los [consecutivos] gobiernos españoles, se genera una guerra que termina con la derrota de Mauritania a manos del pueblo saharaui, pero con Marruecos continúa hasta 1991. Es decir, entre 1975 y 1991 hay una guerra por la independencia del Sáhara, por sacar a Marruecos de su territorio, y finalmente se genera un cese al fuego, un armisticio –no un acuerdo de paz– en virtud de la mediación de las Naciones Unidas que crea ' La misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental ' [MINURSO] que se debería dedicar a establecer el referéndum de autodeterminación . Eso no ha acontecido durante 29 años", observa el analista.

Jofré Leal apunta que desde 1991 hasta la fecha, ese referéndum ha sido simplemente una fantasía, y por tanto esa guerra entre Marruecos y el Frente Polisario –la República Árabe Saharaui Democrática– se mantuvo latente con esporádicos episodios de tensión.

"Finalmente este 13 de noviembre, producto de una acción de las fuerzas marroquíes establecidas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, de disolver una manifestación de civiles saharauis en la zona del Guerguerat –una brecha que existe en el sur de los territorios ocupados en el límite con Mauritania –, donde además termina el muro marroquí de 2700 kilómetros de largo".

En esa zona, abunda el analista, Marruecos ha establecido una suerte de corredor económico y de contrabando, que finalmente desencadenó la indignación y el agotamiento de la paciencia del pueblo saharaui, que mediante una concentración de civiles, impidió el paso de más camiones y de más fuerzas marroquíes.

"Ese ataque de Marruecos a estos civiles generó que la República Árabe Saharaui Democrática acudiera en apoyo a través de fuerzas del Ejército de Liberación Popular Saharaui y finalmente se desencadenara un enfrentamiento que determinó que la República Árabe Saharaui, a través del Gobierno, decretara el fin del alto al fuego y le declarara la guerra a Marruecos", explica el experto.

Esa es la situación global, indica el también periodista, y asevera que aquí subyace la continuación de un proceso de lucha del pueblo saharaui contra una ocupación marroquí que no cesa, que durante 29 años no se ha ejecutado un referéndum, y que desde el año 1975, es decir desde hace 45 años, Marruecos ha venido ocupando un territorio que no le pertenece.

El papel de la ONU

Jofré Leal llama la atención a que cada año en el mes de abril la ONU prorroga el mandato de la MINURSO para llevar adelante este referéndum que nunca se lleva a cabo, ha sido continuamente postergado.

"Marruecos ha continuado, año tras año, fortaleciendo un muro de 2700 kilómetros de largo que cruza todo el Sáhara Occidental y que lo divide entre los territorios ocupados y los liberados, manteniendo allí la presencia de unos 100 mil efectivos militares, explotando además todos los recursos saharauis: el fosfato, los recursos de los caladeros pesqueros del Atlántico, los acuíferos, haciendo prospecciones petroleras y gasíferas. Sin embargo, la ONU, ante ello, lisa y llanamente no ha hecho lo que tiene que hacer, que es aplicar la Carta de las Naciones Unidas en su Capítulo VII, que es la amenaza y el quebrantamiento de la paz por parte de Marruecos que no ha cumplido el IV Convenio de Ginebra, relativo a llevar colonos marroquíes a territorio saharaui para seguir ocupándolo", incide el analista.

El periodista enfatiza que "hay una situación de hecho de colonialismo y ocupación de un territorio que no le pertenece a Marruecos, con la indiferencia de la Comunidad Internacional. Además, Marruecos cuenta con el apoyo de todos los Gobiernos españoles, es decir, del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, que jamás le exigieron a Marruecos que cumpla con lo que se comprometió en el proceso de descolonización y posteriormente en el referéndum. Pero el responsable principal se llama Organización de las Naciones Unidas".

En opinión de Jofré Leal, hay mucho pesimismo respecto a que se concrete la autodeterminación del pueblo saharaui mientras siga la situación política actual.

"Hay un tema muy claro: dos de los países miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, que son Francia y EEUU y que tienen derecho a veto, han vetado todas las resoluciones que determinan poder avanzar en el proceso del referéndum; han vetado todo lo que sean condenas frente a los crímenes cometidos por Marruecos. A eso, le agregamos que tanto Francia como España tienen intereses económicos en la zona, por un lado, por haber sido Marruecos colonia de Francia; y por otro, porque España determinó mediante los acuerdos de Madrid de 1975, la entrega de esos territorios a Marruecos y a Mauritania", concluye el analista.