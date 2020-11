Municipales en Brasil: ¿el comienzo del fin de Bolsonaro?

El vaso 'medio lleno' de Bolsonaro

Está claro que Bolsonaro no da puntada sin hilo y busca, a su manera, la forma de hacer favorable cada situación adversa que se le presenta, disparando siempre contra la izquierda. Y es que pese a la debacle del bolsoranismo en las recientes municipales, lanzó un intento de barnizar la situación.

"La izquierda sufrió una derrota histórica en estas elecciones, una clara señal de que la ola conservadora llegó en 2018 para quedarse. Para el 2022 la certeza de que, en las urnas, consolidaremos nuestra democracia con un sistema electoral mejorado. DIOS, PATRIA y FAMILIA", tuiteó.

- A esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar.



- Para 2022 a certeza de que, nas urnas, consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. DEUS, PÁTRIA e FAMÍLIA. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 16, 2020

Este mensaje de Bolsonaro, en una escala "del 0 al 10, tiene 2 [puntos] de verdad, o de media verdad", sentencia el Dr. en Ciencia Política Bruno Lima Rocha. "Bolsonaro es un mentiroso contumaz", añade el también profesor de la Unisinos de Rio Grande do Sul.

Evidentemente nada menciona de la debacle de su corriente política. Nada dice Bolsonaro que de los 13 postulantes a alcaldías en distinta ciudades que promovió, sólo Mao Santa, candidato a la reelección en Parnaíba, y Gustavo Nunes en Ipatinga, resultaron electos, mientras otros dos irán a una segunda vuelta. Tampoco mencionó que de los 45 postulantes a concejales a los que brindó su apoyo, sólo siete resultaron electos.

Y mientras la mayoría de los medios de comunicación habla de una victoria de la centro-derecha en estas municipales, el Dr. Lima Rocha disiente. "Yo no diría centro derecha, como se difunde por los medios, yo diría la clásica derecha oligárquica brasileña. Hoy por hoy [si se realizaran elecciones presidenciales en Brasil, la clásica derecha oligárquica] está en la segunda vuelta, y no la 'derecha nueva' o 'histriónica', o la copia de Trump, que sería Bolsonaro", remacha el experto.

Abstención

En un contexto de pandemia y con una cantidad de muertes que al momento de la votación rondaban los 170 mil, se registró una gran abstención en estas votaciones. De los 145 millones de brasileños habilitados para sufragar, más de 45 millones, es decir, alrededor del 30% se abstuvieron de acudir a las urnas a ejercer su derecho a voto.

Entonces viene el recuerdo de aquella frase aturdidora que lanzó Bolsonaro días antes de las municipales: "Ahora todo es la pandemia. Lo siento por los muertos, lo siento. Todos vamos a morir un día [...] De nada sirve huir de esto, de la realidad. Tenemos que dejar de ser un país de maricones", dijo el mandatario desde sus aposentos en el Palacio del Planalto.

Al señalar que las municipales en Brasil siempre tienen una mayor cuota de abstención, Lima Rocha incide en dos aspectos en esta ocasión específica. "La pandemia retiró a mucha gente veterana que iba a salir a votar y Brasil ya no es más el país del futuro, y con este tipo de arreglo político, somos cada vez más un país del pasado. La pandemia fue muy importante para la abstención".

"También tiene que ver con la oferta política y tiene mucho que ver con la incapacidad de los municipios de ejercer política pública. No porque no quieran, sino porque no tienen presupuesto, porque hay una centralización de presupuestos en el Gobierno nacional, que a su vez tiene compromisos con el capital financiero, con la banca de siempre, y no llega la plata [dinero] a los municipios", observa el Dr. Bruno Lima Rocha.