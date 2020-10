Acusan a EEUU de bloquear la llegada a Latinoamérica de la vacuna rusa Sputnik V

Cada vez más denuncias apuntan a que EEUU intenta por todos los medios posibles impedir la llegada a Latinoamérica de la vacuna rusa anticoronavirus Sputnik V, donde las razones son, que no tolera ninguna competencia —y menos en su 'patio trasero'—, así como el miedo y la rabia ante el creciente prestigio de Rusia en la región, entre otros motivos.

Así lo dijo a Radio Sputnik la activista hondureña Gilda Batista al mostrarse solidaria con las recientes declaraciones del expresidente de esa nación centroamericana José Manuel Zelaya Rosales, quien arremetió en un comunicado contra la campaña para "entorpecer el avance de la vacuna rusa", acusando a EEUU de "privar" a los pueblos latinoamericanos "de una cura contra la pandemia".

"Están bloqueando esta vacuna", apuntó Gilda Batista, al señalar que EEUU dispone de un amplio instrumentario para conseguirlo, destacándose en este sentido la labor de desprestigio de los medios bajo su control. Pero en algunos casos no necesita mover ni un dedo, dado el servilismo total de algunos Gobiernos latinoamericanos, algo que no quita el malestar de la ciudadanía, afirmó.

"Nosotros queremos una vacuna que sea hecha en Rusia, una nación que no tiene injerencias en los países, que no nos ha puesto la bota encima, que no nos ha ocasionado problemas políticos", subrayó la activista, quien agregó que la confianza de la "gran mayoría" de los latinoamericanos en las soluciones rusas contra el COVID-19 constituye un enorme contraste con la falta de credibilidad en las que ofrece EEUU.

Esto último, no sólo debido a las dudas sembradas en torno a la capacidad farmacéutica norteamericana a causa de su desastrosa gestión del coronavirus, sino también porque sus "favores" siempre acaban en injerencias, manifestó Gilda Batista.