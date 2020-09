"Putin es un presidente hábil, intelectualmente preparado, con diplomacia, a diferencia de Trump"

Dos caras, una moneda

Las apuestas van en aumento y las cartas ya están echadas. Las presidenciales de EEUU están a la vuelta de la esquina, pero las especulaciones, tanto a nivel de la ciudadanía estadounidense, como de su aparato político, pero también de países socios y no socios del país norteamericano, no cesan.

Entre esas especulaciones, están las de cuál de los dos candidatos, Trump y Biden, resultarían más o menos favorables a determinadas coyunturas, o en sus relaciones con los diferentes países; cuál de los dos podría hacer del mundo un lugar mejor, sin resabios de la Guerra Fría, sin guerras comerciales, sin sanciones, sin ejercer sometimientos de ningún tipo, o sin desatar nuevos conflictos o agitar los ya existentes.

"Da exactamente lo mismo para nuestras naciones", sentencia al respecto el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal.

"Si a eso le sumamos que estas elecciones se dan en un marco de una pandemia sanitaria que ha traído consigo, no sólo contagios, no sólo muertes, sino también crisis económica, política, social, indudablemente los efectos se multiplican porque a diferencia de otras elecciones, no es que haya una radicalización en las posturas de Biden y Trump, sino que las posturas de ambos implican efectos negativos para nuestra humanidad", remacha el experto.

Jofré Leal abunda en que cualquiera de los dos candidatos que resulte vencedor el próximo martes 3 de noviembre, aplicará una política exterior del excepcionalismo de EEUU en el mundo, lo que implica el constante intento de seguir teniendo una hegemonía que ha ido perdiendo en los últimos tiempos.

"Eso se ve explicitado contra Venezuela, Nicaragua, Irán, la Federación Rusa, China, Corea del Norte. Es decir, en todos los continentes existen ejemplos que dan cuenta de que la política exterior norteamericana no ha sufrido modificaciones y no las va a sufrir porque tiene que ver con las presiones del lobby energético, el lobby sionista, el lobby saudí, el lobby de las armas, es decir, este Estado profundo es el que ejerce la influencia sobre la política exterior norteamericana", explica el periodista.

Jofré Leal incide en que el lobby que lo intentará con mayor énfasis será "el sionista que es el que ha marcado las decisiones de los últimos meses de Donald Trump. En ese plano, creo que el mundo no va a cambiar mucho más de lo que está, sea Biden, o sea Trump reelecto", subraya.

Putin vuelve a tender la mano

En este contexto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció un conjunto de medidas que ayuden a restablecer la cooperación con EEUU en materia de seguridad de información. Tras la enumeración de la propuesta, el jefe de Estado ruso manifestó: "Hacemos un llamado a EEUU para que den luz verde al diálogo entre expertos profesionales ruso-estadounidenses sobre la seguridad de la información internacional sin convertirlo en rehén de nuestros desacuerdos políticos".

Asimismo, propuso llegar a un acuerdo global sobre un compromiso político de los Estados de no ser el primero en atacar a otro utilizando tecnologías de la información.

Jofré Leal califica esta propuesta "de una importancia capital".

"Hablamos de un presidente hábil, intelectualmente preparado, alguien con diplomacia como es Vladímir Putin, a diferencia de este millonario transformado en presidente que es Donald Trump, que suele actuar con una visceralidad y como una especie de locomotora loca en marcha: arrasa y da lo mismo los heridos que deja en el camino", asevera Pablo Jofré Leal.