Músico argentino homenajea el "papel fundamental de la URSS en la derrota del nazismo"

Inicialmente los organizadores recibieron 157 solicitudes de 37 países para participar en el concurso, en cuya última etapa participaron finalistas de 14 naciones –Albania, Alemania, Argentina, China, Cuba, Indonesia, Israel, Italia, Letonia, Nigeria, Polonia, Serbia, Tailandia y Franсia– quienes cantaron en sus respectivas lenguas nativas.

Según determinó el jurado, el mejor fue el chino Yan Kisson, quien ofreció su versión de la famosa canción soviética 'El vals accidental'. La interpretó en vivo en la ciudad crimea de Yalta, una suerte que no tuvieron todos los finalistas dado que la pandemia del coronavirus obligó a que algunos de ellos actuaran a través de videoconferencia.

No obstante, ello no impidió que su participación fuera igual de brillante, como fue el caso del poeta y cantautor argentino Alejandro Szwarcman, quien tradujo al español la emblemática canción 'Oh, caminos' y la interpretó en dúo con el colega ruso Yaroslav Sumishevsky.

En conversación con Radio Sputnik, el músico bonaerense calificó como "un enorme orgullo y un honor" haber aportado su "pequeño grano de arena" para rendir tributo a al sacrificio del pueblo soviético en la lucha contra la Alemania nazi.

"Tantas mujeres, hombres, niños lucharon en esa guerra tan cruenta contra el fascismo. Podríamos decir que no solamente salvaron a Rusia, sino que salvaron a toda la humanidad de la garra del fascismo", apuntó.

Agregó, asimismo, que fue para él "una ocasión importante" para contrarrestar los intentos de Occidente de "ocultar el papel fundamental de la Unión Soviética en la derrota del nazismo".