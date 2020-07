EEUU puede ahogarse en el mar de China Meridional

¿Y dónde está el piloto?

Tan perdido parece el país norteamericano, que parece que a cada momento necesita hacer actos de autoafirmación para terminar de creerse algo que ni ellos se creen. Aunque sea un mensaje que sólo cale a nivel doméstico de cara al próximo 3 de noviembre, no pierde la oportunidad de jugar con fuego en algún caso, o de disparar con balas de fogueo en otros.

"Nuestro poderío militar se mantiene fuerte y continuará manteniéndose fuerte, ya sea en relación con un conflicto entre La India y China o en cualquier otro lugar", dijo el jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca, Mark Meadows, en una entrevista que concedió a la cadena estadounidense Fox News, al indicar que Nueva Delhi cuenta con el apoyo de los militares estadounidenses en su conflicto con Pekín.

En este sentido, el presidente del Observatorio Hispano Ruso de Eurasia, Fernando Moragón observa que "hay una cosa que los norteamericanos tienen clara, y es que EEUU no piensa dejar de ser la potencia hegemónica mundial, aunque sea una potencia en declive. Y harán todo lo necesario para ello", remacha.

Previamente, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, había afirmado que "el Gobierno estadounidense respaldará a su aliado La India ante cualquier conflicto" con China. Lo hizo en una conversación que mantuvo con su homólogo de La India, S Jaishankar, en momentos en que la frontera entre los dos gigantes asiáticos es un polvorín.

"No olvidemos que EEUU tiene un componente mesiánico", observa Moragón, y recuerda "al bueno de Obama diciendo constantemente que 'somos la nación imprescindible'. Alguien que se cree que es la nación imprescindible, algo así como el pueblo elegido, pues mal que vamos", ironiza.

EEUU vs diplomacia

Como EEUU hace ya unos varios años que siente la necesidad de autoconvencerse de que tiene todo y a todos bajo control, como policía del mundo que aún cree que es, el jefe del Pentágono, Mark Asper, en su informe sobre los resultados de su primer año en el cargo se vanaglorió sobre la exitosa contención de Rusia y China.

Unas conclusiones que no quedaron sin respuesta por parte de la diplomacia rusa. "En cuanto a las declaraciones de Mark Asper [...], si él ve que la tarea más importante del Departamento de Defensa de EEUU es contener a Rusia y a China, eso significa que es la filosofía de la actual Administración de EEUU la que arde en deseos de contener a todos, menos a sí misma". Así reaccionó el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, al término de unas negociaciones con los cancilleres de la "troika" de la Unión Africana: la República Democrática del Congo, Egipto y Sudáfrica.

No obstante, Lavrov lamentó tal actitud de Washington. Dijo que Moscú desearía que en "cualquier país del planeta en su política internacional no se planee como objetivo principal la contención de nadie, sino la garantía de la estabilidad estratégica basada en el equilibrio de los intereses de todos los Estados".

Xi subrayó que Pekín está listo para continuar brindando apoyo mutuo a Moscú, oponerse a la interferencia externa, proteger la soberanía estatal, la seguridad, los intereses de desarrollo de cada país, así como proteger los intereses comunes de lo dos países.

Anteriormente, el jefe del departamento de control de armas del Ministerio de Exteriores de China, Fu Cong, fue claro respecto a las relaciones entre ambos países. "De hecho, mantenemos contactos constantes con socios rusos. La cooperación entre las dos partes es excelente. Mantenemos una comunicación eficaz. No lo llamaría negociaciones, lo llamaría consultas sobre asuntos muy importantes, sobre temas estratégicos", dijo a la prensa.

Al referirse a EEUU, Moragón avisa que se trata de una potencia económica y militar hegemónica mundial que está en declive, en decadencia, lo que la convierte en extremadamente peligrosa. Y lo justifica: "Porque va a intentar parar esa decadencia y evitar que China la supere, de cualquier manera. Hasta el punto de que yo sigo afirmando que el principal problema que tenemos actualmente —que son importantes—, no es la COVID-19, no es la crisis económica mundial, no es la revolución tecnológica y los estragos en los empleos que va a causar. Es EEUU. EEUU nos lleva al desastre, incluso al desastre nuclear", sentencia.