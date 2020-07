Rusia se dota de una nueva Constitución ante una realidad cada vez más compleja

Pedro Mouriño, presidente del grupo español Iberatlantic Global Corporation y especialista en materia electoral, valoró altamente, tanto la organización de la votación, como también el potencial efecto positivo de las modificaciones 'bendecidos' por el pueblo ruso que abarcan, desde perfeccionar el sistema de poderes, hasta reforzar las garantías sociales, pasando por preservar la integridad territorial o blindar al país frente a las imposiciones del derecho internacional que contradigan la Constitución nacional.

Desde el punto de vista del procedimiento, destacó particularmente que se tomaron "todas las medidas para facilitar la seguridad y la salud de los votantes", para lo cual el proceso del sufragio se extendió entre los días 25 de junio y 1 de julio, además de haberse implementado el voto electrónico.

Unas medidas que contribuyeron a una buena participación ciudadana: un 70%, algo que, por tomar un ejemplo, contrastó claramente con las recientes elecciones municipales en Francia donde la abstención rondó el 60%.

Otra diferencia que representa el sistema electoral ruso es que es más avanzado "tecnológicamente" que los de Europa occidental, señaló.

"El voto electrónico o determinados sistemas que por ejemplo garantizan la seguridad, como las videocámaras en los colegios electorales, son desconocidos en España o no forman parte de nuestra realidad", afirmó, al calificar al sistema electoral ruso como "uno de los más desarrollados a nivel mundial, sin duda alguna".

Refiriéndose, a su vez, a las enmiendas aprobadas por el voto popular, Pedro Mouriño se mostró convencido de que van a "preparar a la Federación de Rusia para los nuevos desafíos y para las nuevas oportunidades" en el contexto de una realidad cada vez más "compleja".

Algo de lo que no pueden presumir muchos países, entre ellos EEUU, cuya Constitución fue modificada por última vez en 1971.

"Mi pregunta es: ¿desde 1971 no ha cambiado nada en la sociedad norteamericana para que su Constitución lo tenga contemplado, es decir, la sociedad norteamericana de 1971 es igual que la de 2020? ¿No ha habido ningún principio o ningún valor, nada que incorporar a la Constitución norteamericana?", lanzó retóricamente, volviendo a insistir en que la nueva Carta Magna rusa "está mucho más apegada a la realidad de nuestro tiempo".

Pedro Mouriño constató asimismo que "en países extranjeros, como pueden ser los países de la UE" no faltan "percepciones a veces equivocadas y engañinas" sobre la renovada Constitución rusa.

Indicó en particular que "se ha focalizado una reforma muy amplia en, básicamente, como una hipotética prolongación del mandato" del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, quien sí podrá aspirar a dos mandatos más. Pero lo que se escapa de la vista es que, "a partir de ahora, un presidente ruso va a tener un máximo de dos mandatos", sean o no sean consecutivos.

Apuntó también que la próxima Duma Estatal [cámara baja del Parlamento ruso] "va a tener mucho más poder que la actual", adquiriendo potestades como para "determinar al primer ministro".

"Con la nueva Constitución va a haber más distribución de poder entre distintos actores", resumió.

Además, Pedro Mouriño se pronunció respecto a las críticas contra la enmienda que establece la preeminencia de la Constitución rusa sobre el derecho internacional. Enfatizó que Rusia "no renuncia a la participación en el contexto internacional mientras que no se socave su Constitución", algo que calificó como "plenamente coherente".

"Estamos en un contexto en el que el mundo está cada vez más globalizado y las relaciones son mucho más multilaterales. Pero también tenemos que entender que los países siguen siendo soberanos y también tienen derecho a marcar algunas leyes o Constituciones con una cierta preeminencia, porque si no, tendríamos que suprimir todos los Estados del mundo y declarar el Gobierno de las Naciones Unidas, cosa que por el momento no veo factible. No veo que EEUU, por ejemplo, en vez de estar gobernado por Washington, estuviera gobernado por un modo de Gobierno internacional, como tampoco lo veo en Alemania, Japón o China, entre otros", subrayó.

Finalmente, Pedro Mouriño expresó su confianza en que la nueva Constitución establezca más "orden" y como consecuencia, más "prosperidad" para Rusia, cosas que no existen una sin la otra.

Por su parte, el especialista nicaragüense en asuntos rusos Manuel Espinoza, asesor del Centro Regional de Estudios Internacionales, calificó el resultado de la votación como "una victoria contundente" para Rusia.

"La coyuntura internacional prácticamente obliga a Rusia y a su pueblo a crear la base de un Estado más sólido, de una sociedad más unificada que puede enfrentar las amenazas en plena transición del orden internacional", expresó.

Aseguró asimismo que el escepticismo occidental ante la modificación de la Constitución rusa no es otra cosa que una "envidia".En este contexto, citó el caso de EEUU, un país que brilla en estos momentos por "profundas divisiones raciales, una enorme fractura de la sociedad, y una débil Administración". Tampoco es alentador el panorama en países de la UE que "también están bastante divididos por temas, tanto internos —sobre todo socioeconómicos—, como externos".

"Al contrario, Rusia cuenta con una ruta encaminada, muy bien trazada, y sobre todo al mando de un buen capitán con un apoyo popular de más del 70%. Esta fuerte cohesión de la sociedad rusa prácticamente es envidiable para Occidente, de manera que, lógicamente, no le toca más que tratar de desprestigiar el éxito del pueblo ruso que ha tenido en esta votación de las reformas constitucionales", concluyó Manuel Espinoza.