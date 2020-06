"Ecuador está fuera del Estado de derecho"

¿Traficantes de la salud?

Espacios en los hospitales. Es lo que asambleístas de Ecuador pidieron a cambio de favores políticos al ministro de Salud, Juan Carlos Cevallos; y, Santiago Cuesta y al exconsejero presidencial. Como consecuencia, el partido Unidad Popular instó a la Fiscalía General a que cite a comparecencia al presidente, Lenín Moreno, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y a los anteriormente mencionados, Cevallos y Cuesta.

El periodista Kintto Lucas señala que el caos general que vive el país se evidencia en estos hechos de corrupción . "Por suerte ahora todos denuncian, porque lamentablemente quienes denunciaron, estuvieron a favor del Gobierno sólo por atacar al correismo y ahora se han dado cuenta de lo que está ocurriendo en los hospitales y en medio de una situación tan difícil como es la de la pandemia: corrupción en los hospitales cuando se necesitan hospitales y cuando se necesita una actitud distinta desde lo sanitario".

El también escritor puntualiza que se calcula que en Guayaquil hay unos 20.000 muertos por encima de la cifra promedio a esta altura del año, en comparación con ejercicios anteriores. "La gran mayoría han sido muertos por causa del coronavirus, sin embargo han sido enterrados en fosas [comunes], otros desaparecieron hasta de los hospitales. Hay gente que está buscando a sus padres, a sus madres, porque no saben ni dónde los enterraron", subraya.

Esta situación de caos general se debe, de acuerdo a Lucas, a la negligencia del Gobierno de Moreno. "Los hospitales, hasta que terminó el Gobierno de Correa, tenían un nivel excelente. Había médicos, no sólo ecuatorianos, sino que cuando hacía falta había un acuerdo con Cuba que enviaba médicos para atender en los hospitales".

¿Misión: desconectar a Correa?

Algo que se quebró, apunta el periodista, porque la idea del Gobierno de Moreno era empezar a privatizar la salud, y en medio de lo cual surge la pandemia. "Entonces los hospitales están desabastecidos, faltan médicos, el personal sanitario ha hecho esfuerzos sobrehumanos para asistir a la gente. Eso golpea a los sectores más pobres porque son los que tienen que ir, o al seguro social, o a la salud pública. Y llegan y ven que no hay camas, o no hay respiradores. Los ricos no tienen problemas porque van a sus hospitales privados".

Mientras, la Contraloría General de Ecuador abrió fuego contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral [CNE] y otros dos vocales de la institución. La razón, no haber eliminado a cuatro partidos políticos del Registro de Organizaciones Políticas. Ellos son: Juntos Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo, y Fuerza Compromiso Social, éste último, afín al expresidente Rafael Correa.

Lucas remarca que hay ansia por parte del Gobierno de sacar de las elecciones a Correa. "Tenemos que decir que Correa tiene varios juicios, que no hay pruebas en su contra […], y el único juicio que buscan hacer prosperar se basa en pruebas 'traídas de los pelos', en una supuesta confidente que dijo que había anotado todo en un cuaderno sobre los sobornos que Correa recibía para su partido".

No obstante, la sentencia aún no está ejecutoriada, apunta el periodista, "por lo tanto, Correa puede todavía ser candidato a la vicepresidencia, a asambleísta por el exterior, o a cualquier otra candidatura. Lo que quieren es apurar los plazos para que se ejecute la sentencia".

"Como eso también es difícil, lo que hizo el Contralor [integrado por una persona], que está vinculado al Gobierno, fue pedir al Concejo Electoral que borrara de los registros al partido de Correa, y a otros tres partidos, porque no podía eliminar sólo el partido de Correa, pues el paso sería muy evidente".

"Esa es la realidad tan caótica y loca que vive el Ecuador", concluye Kintto Lucas.

Lucas sostiene que desde el propio Concejo Nacional Electoral, que está muy vinculado al Gobierno, y sectores inclusive que son anticorreistas, dijeron que eliminar a esos partidos "es una barbaridad, no podemos hacer eso". Kintto Lucas avisa además que "el Contralor no puede intervenir en la justicia electoral. Sin embargo, como no le hicieron caso, ahora el Contralor quiere hacer procesar por cuestiones administrativas al Concejo Electoral".