"Israel es un Estado artificial que tiene los días contados"

¿Misión imposible?

El circuito que el presidente de EEUU, Donald Trump, le inauguró al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con promesa de premio final de anexión de territorios palestinos, es demasiado apetecible como para que el líder israelí no acelere a fondo hasta ver agitar la bandera a cuadros.

Ante un escenario históricamente irrepetible, el premier agitó en su última campaña electoral el conocido como Acuerdo del Siglo , pergeñado por Trump –¿o Jared Kushner?–, y ahora, al mando de un Gobierno hecho a retazos pero que cuenta con bendición de la Justicia israelí, la misma que le juzga por corrupción, busca dar el mate definitivo.

Ante la Kneset [Parlamento], dijo el premier: "Por primera vez desde 1948 existe la oportunidad histórica de aplicar la soberanía [israelí] de una manera acordada [con EEUU], como un acto diplomático y soberano del Estado de Israel en Judea y Samaria. Esta es una oportunidad que no debería perderse".

Al referirse a los territorios de Cisjordania como Judea y Samaria, quiso darle un envoltorio más profundo en el tiempo, por bíblico, a su campaña.

Pero este sprint final no tiene buena pinta y puede terminar chocando contra un muro de contención de acuerdo a Nicola Hadwa, quien de niño fue un desplazado palestino. Desde Chile, señala que Israel tiene los días contados.

Afirma que Israel tendrá que combatir contra el Frente de la resistencia.

"No tiene capacidad militar como antes. Antes Israel peleaba con aviones de guerra, con tanques, con ametralladoras, y los árabes peleaban con arcos y flechas", grafica Hadwa.

"Pero ahora la cosa se ha equiparado mucho, Israel hace mucho tiempo que no gana una guerra, la sociedad israelí más cuerda, más inteligente, como el Movimiento Paz Ahora, el Naturei Karta, ellos dicen 'hay que conversar y llegar a un acuerdo con los palestinos por la vía pacífica y no por la vía militar, porque por la vía militar no hemos vuelto a ganar nunca más nada'. Y militarmente Israel hace más de 10 años que no gana absolutamente nada".

Al incidir que en este contexto a Israel aún le queda mucha guerra por delante, Hadwa apunta que el pueblo palestino y los pueblos de medio oriente en general, tienen mucha paciencia. "Israel no sólo tiene los días contados, sino que es un Estado artificial que no puede vivir en paz, y no puede vivir en guerra", remacha.

¿Siempre nos quedará París?

Últimamente, París está queriendo dejar diametralmente claro que no dejará pasar la oportunidad de ser la cara política de la Unión Europea ante la debilidad que muestra en su país la canciller alemana, Angela Merkel, en ese apartado.

Así, en las últimas semanas se ha pronunciado en más de una ocasión a las intenciones de Israel en tierras ocupadas. En este sentido, su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, le lanzó un dardo a Israel . Interpelado en el Parlamento, pidió al Gobierno de Netanyahu abstenerse "de todas las medidas unilaterales, en particular la anexión". De lo contrario, avisó, las acción de Israel "no podría quedar sin respuesta".

Al respecto, Hadwa se muestra contundente. "Todo lo que salga de Francia, y todo lo que salga de Europa, en general es mentira. Europa no es independiente de EEUU desde el Plan Marshall, donde Europa debió pagarlo por medio de las empresas que tenía, tanto en África como en Medio Oriente. De modo que están entrelazados los intereses económicos de los franceses, con los de los norteamericanos".

"Europa hace muchos años que viene diciendo exactamente lo mismo y no ha hecho nunca nada. Más aún: le venden armas a Israel, le compran productos a Israel. Retóricamente dicen muchas cosas, pero en la práctica real de los hechos, son aliados de EEUU y de Israel", manifiesta Nicola Hadwa.