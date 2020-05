¿Justicia de Israel da impunidad a Netanyahu, imputado por corrupción?

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está apto para ejercer el cargo pese a los cargos de corrupción que pesan en su contra. Y no fue él quien lo confirmó, sino la misma Justicia que lo está juzgando por corrupción. Así, ese poder estatal de Israel, cubre las espaldas del premier.

¿Justicia da impunidad a Netanyahu?

Soborno, fraude y abuso de confianza. Son los cargos, claros y concretos, que enfrenta primer ministro ante la Justicia. Concretamente, el dictamen sentencia que los cargos de corrupción no lo descalifican para formar Gobierno y ostentar el cargo, y que la alianza con su adversario electoral, Benny Gantz, líder de la facción Azul y Blanco, tampoco viola la ley.

Esto deja claras consecuencias automáticas: reviste al primer ministro de inmunidad ante la Justicia; allana el camino para formar Gobierno tras tres elecciones que dejaron al Gobierno en punto muerto; y da luz verde para la anexión del 30% del territorio de Cisjordania.

Para el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, esta resolución de la Justicia israelí "no sólo es contradictoria, sino que también implica que ha habido un acuerdo político, judicial y policial, donde se le da 'manga libre' a un personaje como Netanyahu [que está] procesado".

"Hay aquí una situación que la misma Justicia israelí va a tener que aclarar respecto a cuáles han sido las presiones que ha tenido que soportar para determinar que Netanyahu está en condiciones para ocupar durante 18 meses el cargo de primer ministro en esta concomitancia con Benny Gantz. Y posteriormente pasar a ocupar el cargo de vice primer ministro, que es un cargo creado ex profeso para llevar adelante esta coalición", advierte el también escritor.

EEUU bendice la anexión de Cisjordania

Ya se sabía, pero por si aún no había quedado claro, el embajador de EEUU en Israel, David Friedman, salió en este contexto a la palestra para reafirmar y enfatizar que su país reconocerá como territorio israelí, la anexión del 30% del territorio de Cisjordania.

A su entender, sólo restan algunos flecos sueltos para la concreción de esto: hacer la cartografía, congelación de la mitad del Área C, declarar la soberanía. Previo a lo cual, debería 'negociar' esta cosa juzgada con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, para que acepte —y casi agradezca— el restante 70% del territorio cisjordano como palestino.

Declarar esta soberanía a la que se refiere Friedman "es violatorio de las leyes internacionales porque no puede haber soberanía sobre territorios ocupados. No puede haber traslado de Embajadas desde una ciudad a otra ciudad que está bajo ocupación, no puede haber legalización de asentamientos que están declarados ilegales", afirma Jofré Leal.

"EEUU usa y abusa el derecho internacional violándolo flagrantemente, y sin embargo el mundo sólo admite declaraciones 'de buena crianza'", advierte el analista.

Reacciones: ¿auténticas?

Llegaron como ráfagas desde dos puntos sensibles a nivel geopolítico. Tanto la Unión Europea, como la Liga Árabe, condenaron cualquier intento de anexión de territorio palestino por parte de Israel.

Así, las autoridades europeas estarían dispuestas a imponer sanciones a Israel, mientras que la Liga Árabe fue un poco más allá: consideraría el acto de anexión como un crimen de guerra y se mostraron dispuestos a apoyar a Palestina a través de la diplomacia, medios políticos y legales, y también financieros. Al mismo tiempo instó a EEUU a ajustarse a las decisiones de la ONU y abandone la idea del ' acuerdo del siglo '.

Jofré Leal muestra una duda absoluta de estas declaraciones. "Durante 72 años se han cometido los más diversos crímenes contra Palestina sin que se haya establecido ninguna sanción contra el régimen israelí".

"Mientras no se sancione a EEUU y a Israel, sólo queda en la tinta, en el papel: meras declaraciones. No confío en ningún organismo internacional que sólo declara y no actúa", finaliza Pablo Jofré Leal.